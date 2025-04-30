Решение IIHF по Овечкину спровоцировало истерику в России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что рекорды форварда "Вашингтона" Александра Овечкина будут признаны, но только после завершения его карьеры. 39-летнего россиянина отказались включать в зал славы IIHF.

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В начале апреля капитан "Вашингтона" Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Однако, несмотря на историческое достижение, в IIHF заявили, что не торопятся отмечать успех россиянина.

"Александр обязательно получит свои награды. Но в Зал славы IIHF можно попасть только через два года после завершения карьеры. Сейчас нет смысла торопиться – он заслуживает большего повода для празднования", – пояснил глава федерации Люк Тардиф.

Этот ответ вызвал бурную реакцию в русскоязычном сегменте интернета. Болельщики обвинили IIHF в лицемерии и двойных стандартах, напомнив, что чех Яромир Ягр был включён в Зал славы в 2023 году, несмотря на то, что продолжает карьеру в 52 года.

"Ну какой Зал славы IIHF? Посмотрите, кто там сидит – одна скандинавская лабусня. Никаких допусков и наград не будет", – написал один из пользователей. Другой добавил: "Они просто боятся, что украинские активисты снова возбудятся, если включат Овечкина. Поэтому отмазались "правилами".

Некоторые комментаторы предложили ориентироваться исключительно на североамериканские хоккейные структуры и отказаться от сотрудничества с IIHF, где, по их словам, "ничего хорошего ждать не приходится".

Ранее Овечкин подтвердил, что Владимир Путин лично не поздравлял его после того, как он побил рекорд Уэйна Гретцки.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как Овечкин побил рекорд Гретцки, жена Уэйна решила сделать жест в духе хоккейных традиций. Джанет Джонс подарила жене Овечкина, Анастасии Шубской, кольцо с восемью бриллиантами.

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