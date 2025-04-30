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Решение IIHF по Овечкину спровоцировало истерику в России

Максим Иншаков
Хоккей
2 минуты
2,0 т.
Решение IIHF по Овечкину спровоцировало истерику в России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что рекорды форварда "Вашингтона" Александра Овечкина будут признаны, но только после завершения его карьеры. 39-летнего россиянина отказались включать в зал славы IIHF.

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В начале апреля капитан "Вашингтона" Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Однако, несмотря на историческое достижение, в IIHF заявили, что не торопятся отмечать успех россиянина.

"Александр обязательно получит свои награды. Но в Зал славы IIHF можно попасть только через два года после завершения карьеры. Сейчас нет смысла торопиться – он заслуживает большего повода для празднования", – пояснил глава федерации Люк Тардиф.

Решение IIHF по Овечкину спровоцировало истерику в России

Этот ответ вызвал бурную реакцию в русскоязычном сегменте интернета. Болельщики обвинили IIHF в лицемерии и двойных стандартах, напомнив, что чех Яромир Ягр был включён в Зал славы в 2023 году, несмотря на то, что продолжает карьеру в 52 года.

"Ну какой Зал славы IIHF? Посмотрите, кто там сидит – одна скандинавская лабусня. Никаких допусков и наград не будет", – написал один из пользователей. Другой добавил: "Они просто боятся, что украинские активисты снова возбудятся, если включат Овечкина. Поэтому отмазались "правилами".

Решение IIHF по Овечкину спровоцировало истерику в России
Решение IIHF по Овечкину спровоцировало истерику в России
Решение IIHF по Овечкину спровоцировало истерику в России

Некоторые комментаторы предложили ориентироваться исключительно на североамериканские хоккейные структуры и отказаться от сотрудничества с IIHF, где, по их словам, "ничего хорошего ждать не приходится".

Ранее Овечкин подтвердил, что Владимир Путин лично не поздравлял его после того, как он побил рекорд Уэйна Гретцки. 

Решение IIHF по Овечкину спровоцировало истерику в России

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как Овечкин побил рекорд Гретцки, жена Уэйна решила сделать жест в духе хоккейных традиций. Джанет Джонс подарила жене Овечкина, Анастасии Шубской, кольцо с восемью бриллиантами.

Решение IIHF по Овечкину спровоцировало истерику в России

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