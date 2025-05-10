Путин сделал заявление о происходящем в России и стал посмешищем у российских болельщиков

Главарь Кремля Владимир Путин вызвал волну насмешек заявлением о том, что Ночная хоккейная лига (НХЛ) якобы способствует росту интереса россиян к здоровому образу жизни (ЗОЖ). Пользователи соцсетей восприняли эту речь как очередное оторванное от реальности выступление.

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Выступая с приветственной телеграммой к участникам финального этапа любительского хоккейного турнира в "Сириусе", диктатор заявил: "Отрадно, что все больше людей в нашей стране выбирают здоровый, активный образ жизни... Вижу в этом и заслугу Ночной хоккейной лиги".

По словам Путина, основанная при его участии лига "организует масштабные соревнования" и якобы стимулирует развитие массового спорта. Однако в соцсетях эта речь вызвала лишь стеб.

Один из комментаторов написал: "А я в этом вижу реальную инфляцию 30% в год — бегать дешевле, чем есть". Другой пользователь под ником Anderdogonly саркастически заметил: "Благодаря Ночной хоккейной лиге я узнал об опасности ковров, теперь за километр их обхожу" — напоминая о падении Путина во время хоккейного матча в 2019 году, когда он влетел головой в ковёр.

Некоторые отметили, что о самой лиге почти никто и не слышал: "Ну как же без Ночной лиги, только вот никто ей не интересуется", — пишет 1960лоцман.

Другие просто высмеяли пафос диктатора: "Все ЗОЖники из КБ и разливаек на 146 % подтвердили заслуги 'Ночной хоккейной лиги'", — иронизировал Vesperat. "В нашей стране чем люди и заняты, так это мониторингом скидок на продукты, иначе никакой ЗОЖ им не поможет просуществовать", — добавил Фоксвольф3399.

Более едкие комментарии связывали высказывание Путина с полным отрывом от реальности: "Приплетание Ночной лиги к тому, что народ начал больше следовать ЗОЖ, — это как, нормально?", — недоумевает T-72. "Пивнухи на каждом углу, по вечерам там собираются участники 'ночной лиги' и соревнуются до потери сознания", — добавил Limonzzz.

Такое "лидерство" и такие заявления, по мнению многих россиян, лишь подчеркивают уровень абсурда в официальной риторике.

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