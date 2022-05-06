'Пропаганда против русского народа': хоккеист из РФ пожаловался на войну в Украине

Российский хоккеист Иван Просветов заявил о пропаганде против русского народа на фоне вторжения оккупантов в Украину. При этом он отметил, что не поддерживает происходящее в нашей стране, но не стал выступать против так называемой спецоперации.

Об этом Просветов заявил в интервью Metaratings. Интересно, что Иван заявил о действиях политиков и мир на планете, не осудив агрессивную политику главаря Кремля Владимира Путина.

"Я сразу объявил в команде о своем отношении к этой спецоперации. Сказал, что я не политик и не могу повлиять ни на какую из сторон, но я за мир во всем мире. Уверен, что многие не хотят того, что происходит сейчас в Украине. Кто хочет такого в нашем мире? Поэтому пропаганда против русских игроков и русского народа выглядит ужасно. За все, что делают политики, нельзя наказывать русский народ", – сказал вратарь системы клуба Национальной хоккейной лиги "Аризона".

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по шахматам и предатель Украины Сергей Карякин заявил, что из россиян делают изгоев.