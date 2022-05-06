'Делают изгоями': предатель Украины Карякин заявил о том, что Россию притесняют

Крымский шахматист Сергей Карякин, который отказался от украинского гражданства, и в свое время вступил в движение "Putin Team", пожаловался на то, что Россию превращают в изгоя. Он отметил, что именно с этим связана его поддержка вторжения армии РФ в Украину.

Об этом предатель Украины заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Он заявил, что Россию и ее жителей якобы притесняет мировое сообщество.

"У меня есть свое понимание правды. Кстати, в своем старшем сыне я вижу, как в зеркале, что у него то же самое. Он может с кулаками наброситься, если что-то несправедливое происходит по отношению к нему. Когда вижу, что притесняют мою страну, что нас делают какими-то изгоями – и в шахматном, и в политическом планах, – то считаю, что надо заступаться. Сейчас мы должны объединиться и делать что-то общее на благо нашей страны", – сказал Карякин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Карякин получил порцию оскорблений в интернете от российских болельщиков после своего доноса на сайт Сhess.com. Популярный портал для онлайн-игры в шахматы 24 февраля стал недоступен в России.

Несколькими днями ранее Карякин обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать этот ресурс. Перед этим шахматист был дисквалифицирован Международной федерацией (ФИДЕ).