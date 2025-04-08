Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко спровоцировал настоящую истерику у российских средств массовой информации, своими словами про форварда "Вашингтона" Александра Овечкина. Несколько дней назад 39-летний уроженец Москвы установил новый рекорд результативности регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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"Надеюсь, ему ноги оторвет и у него ничего не получится! Ну или он просто получит травму", — сказал 29-летний Захарченко в интервью sport24.

В России эти слова вызвали настоящий пожар в прессе. Издания РФ в ответ скатились до банальных оскорблений, называя это "приступом русофобии".

Отметим, что и в Госдуме РФ в ответ принялись оскорблять не только Захарченко, но и всю Украину. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обозвал сине-желтую национальную хоккейную команду "никому не известной сборной".

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