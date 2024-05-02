Остался один шаг: как хоккейная сборная Украины зажигает на ЧМ и что нужно, чтобы переиграть Литву в битве за 'золото'

Украина в шаге от повышения в хоккейный дивизион 1А - два разгрома и две выбитые победы стали залогом лидерства в таблице. Но и наши прямые соперники – Литва – тоже имеют максимум очков и идут с нами рядом. OBOZ.UA рассказывает обо всех матчах этого хоккейного ЧМ и о том, какие элементы игры помогут украинцам забрать себе столь нужное и столь близкое в этом году золото.

Четыре невероятных матча с максимум очков

Хоккейный ЧМ очень быстрый – его вместили всего в полторы недели. Да и играли плотно, дважды два дня подряд. И первые четыре игры Украина выиграла в основное время, взяв 12-ть из 12-ти очков.

Стартовали мы с Эстонии и переехали ее катком. В первый же день украинцы устроили голевой праздник с победой 8:0. На разогрев ушел целый период, одна шайба за первые 20 минут. А потом понеслось: дубль Денискина и голы еще 6 разных хоккеистов обеспечили яркое начало турнира.

Не столь разгромная, но не менее важная победа была над Нидерландами – там мы взяли еще 3 очка, значительно другим составом. Игра на следующий день стала трудным заданием для команды, с медленным разогревом, хоть и удалось дважды отличиться. Забил здесь и капитан Мережко – позволила гибкость звеньев. Еще одну шайбу забросил также Пересунько. Не помешала даже пауза из-за состояния льда - специалисты устраняли повреждение поверхности.

Еще более сильный каток переехал в Китай: девять безответных шайб. Украина была на три головы сильнее азиатской сборной. Товарищеский матч полностью позволил проверить все слабые стороны китайцев – и 9:0 в спарринге превратились в 9:0 в официальной игре. Капитан Мережко, в тот день отмечавший день рождения, начал разгром своей шайбой. Кто только не забивал: дубли Пересунька, Ляльки и Мережко, а также голы Денискина, Пангелова-Юлдашева и Вороны зафиксировали на табло девять сухих шайб, лишь немного не хватило до десяти. Сказался на этом плохой состав китайцев: они привезли далеко не главных исполнителей. Но наши хоккеисты в полной мере использовали возможность отомстить за прошлый год, когда Китай разрушил возможности повышения в классе.

Последняя игра против Испании – словно репетиция решающей битвы. Первый период прошел по нулям. Во втором – соперники воспользовались большинством и смогли продавить защиту нашей команды, впервые на турнире. Злость начала невероятный камбек: в том же периоде мы сравняли, а потом понеслось. Третья 20-минутка началась при ничейном счете и Украина вовсю использовала большинство. Фактически каждые три минуты шайба залетала в ворота соперников. С проигрыша до 6:1 – наш класс взял свое. Лучшим игроком стал Пересунько – его шайбы положили начало унижению пиренейцев и завершили их уничтожение. Вот хайлайты этой напряженной игры:

Кто ведет Украину к триумфу?

Все. Ну нельзя здесь выделить отдельного игрока – к таким сверхрезультатам действительно приложились все. И вратари для сухих серий, и защитники для разрушения чужих атак, и нападающие для удачных бросков. Есть моменты, когда уверенность разрушает стабильный план на матч, но команда укрощает провалы и навязывает собственный рисунок.

По очкам лидеры – украинцы. Пересунько и Мережко держат отрыв в 2 очка от всех других хоккеистов. Оба забросили по 4 шайбы, разве что нападающий сделал на один ассист больше. А и среди ассистентов лучше также наши игроки: Фадеев и его 5 передач позволяют быть на вершине таблицы по результативным пасам, не отстают Лялька, Пангелов-Юлдашев и Дахновский. Рядом идут эстонцы и литовцы; удержать лидерство и здесь – дополнительная задача.

Украина очень сильна на этот момент по атакующему давлению: в среднем, у нас 40 бросков на игру, соперникам разрешают вдвое, а то и втрое меньше. 27 шайб против одной пропущенной – вот демонстрация сверхмотивированности. Ведь, как мы уже говорили, у нас есть крутой пример медалей от команды молодежи.

Остался последний шаг – Литва

Украинцы и литовцы идут ровно: взяли по 12 очков в четырех матчах. Но забивная волна обеспечивает преимущество в таблице именно нашей команде. Литва будет очень сложным соперником: только вылетели из более престижного дивизиона 1А и по выступлениям на этом ЧМ делаем вывод, что планируют возвращение. Исторически на таких турнирах с литовцами мы пересекались пять раз, но все это было давно и завтрашняя игра – совершенно другой случай.

Литовцам выигрывать было не так легко, как нам: давление домашнего чемпионата плюс заряженность соперников не позволяли разогнаться и штамповать победы. Только 15 забитых шайб, почти половина из них залетела в ворота Нидерландов. По 3 забивали всем остальным, что красиво для статистики, но не говорит о готовности к борьбе. Мы для балтийцев – главный оппонент в битве за золото дивизиона 1В и все предыдущие встречи на ЧМ были возможностью подготовить тактические сюрпризы.

Что нужно знать о Литве как о команде? Они очень импульсивны и могут взрываться отрезками или проваливать их на определенной дистанции. Неудачные результаты прошлого турнира с абсолютным фиаско без побед не повлияли на канадского тренера Рона Паско – он и дальше работает с европейцами. Поскольку Литва мало забивает, больше внимания следует уделять организаторам атак. Например, Чижасу, у которого пять ассистов. Мережко и компания должны чаще прижимать к борту Калейниковаса - самого результативного в составе будущего соперника. Ставку там делают на основных исполнителей, ведь самый молодой игрок турнира, 17-летний Симонас Валливонис, даже минуты не сыграл.

В нашу пользу будет умение пользоваться большинством: забросили так 6 шайб, литовцы в тех же условиях отметились только раз. Это и ответ на то, как продавить очень качественного, уже десять лет подряд незаменимого голкипера Мантаса Армалиса. Снова возвращаемся к прошлогоднему ЧМ: в меньшинстве на льду ворота Литвы почти беззащитны.

Подопечные Христича понимают: 12 очков в таблице Украины и Литвы не повлияют ни на что, нам нужна только победа. Ведь право на выход получает одна команда, которая займет первое место.

Когда и где будет игра?

Игра года пройдет завтра: Литва будет принимать Украину в Вильнюсе на арене Avia Solutions. Старт решающего матча будет 3 мая в 19:30 по Киеву. Интересно будет и в запланированном на обед матче: аутсайдеры Испания и Нидерланды будут решать, кто из них покинет дивизион 1В.