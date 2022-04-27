Со знаменитым российским хоккеистом и основателем движения "Putin Team" Александром Овечкиным случился неприятный эпизод во время торжественной церемонии, посвященной его успехам в НХЛ. На игрока "Вашингтон Кэпиталс" Овечкина, перед началом мероприятия, упал его собственный портрет, которые организаторы поставили за хоккеистом.

Александр вышел на 3-е место по заброшенным шайбам и в честь этого владелец "Кэпиталс" Тед Леонсис хотел подарить ему картину. На холсте Овечкин запечатлен в компании Яромира Ягра и других снайперов, которых он обошел в исторической гонке к этому моменту.

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Сейчас на счету Александра Овечкина 780 шайб. Он преследует Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымский шахматист Сергей Карякин, который в 2009 году отказался от украинского гражданства, и в свое время вступил в движение "Putin Team", получил порцию оскорблений в интернете от российских болельщиков после своего доноса на Сhess.com. Популярный портал для онлайн-игры в шахматы 24 февраля стал недоступен в России.

Несколькими днями ранее Карякин обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать этот ресурс.