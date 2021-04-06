Олимпийский чемпион и участник "Чуда на льду" покончил жизнь самоубийством

Чемпион Олимпиады-1980 по хоккею Марк Павелич, о смерти которого стало известно в начале марта 2021 года, покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает издание USA Today, к такому выводу пришли судебно-медицинские эксперты, проводившие расследование. Причиной его смерти стала асфиксия (удушье).

В 2019 году Павелич совершил нападение на соседа по дому, поскольку ему показалось, что тот подсыпал в его пиво какое-то вещество. Бывшего хоккеиста обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах, однако судья Майкл Куццо пришел к выводу, что Марк не сможет выступить ответчиком по этому делу, так как имеет большие проблемы с психическим здоровьем и представляет опасность для других людей.

Тогда специалисты обнаружили, что из-за полученных на протяжении спортивной карьеры травм головы Павелич страдал галлюцинациями и паранойей.

Напомним, что в 1980 году в решающем матче зимних Олимпийских игр сборная США, в составе которой выступали исключительно студенты, сенсационно обыграла команду СССР и завоевала "золото" Олимпиады. Этот поединок вошел в историю как "Чудо на льду".

На счету Павелича 355 матчей в НХЛ, в которых он забил 137 шайб и отдал 192 ассиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 19-летний хоккеист умер после попадания шайбы в голову.