Олимпийский чемпион Владислав Третьяк прогнулся перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, поблагодарив его за строительство хоккейных площадок в стране. Президент национальной федерации РФ также выдал ложь о том, что Россия обогнала США по количеству катков на душу населения, на что ему указали болельщики, подняв на смех.

"Я все время приводил пример, что в Канаде построено 3000 катков, в Америке – 1900, в Финляндии – 270… И мы на душу населения везде проигрываем. Но сейчас мы обыграли американцев в среднем по количеству катков на душу населения. Когда я пришел в 2006 году, у нас было 145 катков. А сегодня у нас – 800 катков. Больше спасибо нашему президенту, правительству и Министерству спорта", – сказал Третьяк в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

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Читатели портала Sports.ru поймали бывшего хоккеисты на том, что у него большие проблемы с арифметикой. Болельщики также посоветовали ему заниматься делом, а не заниматься постоянными "соревнованиями" с США, о которых те даже не догадываются.

"Население США – 330 млн. Количество катков – 1900. Итого, каток на 174 тыс. чел. Население России – 145 млн. Количество катков – 800. Итого, каток на 181 тыс. чел. И кто кого обыграл?", "Они в курсе, что американцы с ними не играли?", "Да что ж ты будешь делать – победа за победой, прорыв за рывком!", "В Канаде более 2500, а в пятимиллионной Финляндии – 250", "А Третьяк точно уверен, что в Америке с 2006 года не построен ни один каток, что мы ее обошли?" – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в "этнической дискриминации" россиян.

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