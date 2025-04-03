Национальная хоккейная лига США (НХЛ) отказала российскому агентству ТАСС в аккредитации на матчи с участием Александра Овечкина. Как сообщает пресс-служба российских пропагадистов, в Лиге не объяснили причину отказа в получении пропусков на ближайшие игры "Вашингтона", за который выступает российский форвард..

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"К сожалению, ваш запрос на аккредитации не может быть удовлетворен", — сообщили представители НХЛ.

На данный момент Овечкину осталось провести семь матчей в регулярном чемпионате, и он находится на втором месте по количеству голов в истории НХЛ — 892 шайбы. Лидер по этому показателю — Уэйн Гретцки с 894 голами.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля руководство НХЛ обязало всех участников турнира отказать российским так называемым журналистам в аккредитации на матчи. Негласный запрет на предоставление представителям СМИ страны-агрессора возможности посещать игры был введен в преддверии вероятного исторического рекорда Овечкина.

Ранее легендарный чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал руководство НХЛ, которое всячески рекламирует бомбардирские достижения россиянина.

Напомним, что Овечкин является основателем движения в поддержку кремлевского диктатора Владимира Путина Putin Team.

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