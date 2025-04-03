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НХЛ обломала российских пропагандистов, прилетевших на рекорд Овечкина

Максим Иншаков
Хоккей
1 минута
1,4 т.
НХЛ обломала российских пропагандистов, прилетевших на рекорд Овечкина

Национальная хоккейная лига США (НХЛ) отказала российскому агентству ТАСС в аккредитации на матчи с участием Александра Овечкина. Как сообщает пресс-служба российских пропагадистов, в Лиге не объяснили причину отказа в получении пропусков на ближайшие игры "Вашингтона", за который выступает российский форвард..

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"К сожалению, ваш запрос на аккредитации не может быть удовлетворен", — сообщили представители НХЛ.

На данный момент Овечкину осталось провести семь матчей в регулярном чемпионате, и он находится на втором месте по количеству голов в истории НХЛ — 892 шайбы. Лидер по этому показателю — Уэйн Гретцки с 894 голами.

НХЛ обломала российских пропагандистов, прилетевших на рекорд Овечкина

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля руководство НХЛ обязало всех участников турнира отказать российским так называемым журналистам в аккредитации на матчи. Негласный запрет на предоставление представителям СМИ страны-агрессора возможности посещать игры был введен в преддверии вероятного исторического рекорда Овечкина.

НХЛ обломала российских пропагандистов, прилетевших на рекорд Овечкина

Ранее легендарный чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал руководство НХЛ, которое всячески рекламирует бомбардирские достижения россиянина.

НХЛ обломала российских пропагандистов, прилетевших на рекорд Овечкина

Напомним, что Овечкин является основателем движения в поддержку кремлевского диктатора Владимира Путина Putin Team.

НХЛ обломала российских пропагандистов, прилетевших на рекорд Овечкина

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