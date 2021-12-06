'Мариуполь' – победитель Кубка Азовского моря

С 3 по 5 декабря в Мариуполе прошел товарищеский турнир – Кубок Азовского моря. Турнир состоялся в рамках подготовки к старту сезона в хоккейной Суперлиге Украины. В соревнованиях приняли участие "Белый Барс", "Донбасс", "Краматорск" и "Мариуполь".

По итогам трех игровых дней победителем турнира с 5 очками стал "Мариуполь" – "чайки" выиграли два матча у "Белого Барса" (7:3) и "Донбасса" (3:2), а также уступили "Краматорску" по буллитам (1:2 ПБ).

Второе место с двумя победами и 4 очками занял "Донбасс", а на третьем месте финишировал "Краматорск".

Также по итогам Кубка Азовского моря были определены лучшие игроки в своих амплуа:

Лучший бомбардир – Сергей Твердохлебов ("Мариуполь");

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Лучший нападающий – Олег Шишлянников ("Донбасс");

Лучший защитник – Егор Артамонов ("Мариуполь");

Лучший вратарь – Виталий Трус ("Краматорск").

Напомним, что первый матч дебютного сезона хоккейной Суперлиги Украины состоится 8 декабря – в 18:45 "Донбасс" примет "Краматорск". Поединок в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.