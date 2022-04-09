Лукашенко получил клюшкой по лицу. Видео

Сампровозглавшенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил травму во втором матче финальной серии XV Республиканских соревнований по хоккею. В одном из эпизодов игрок соперника ударил белорусского диктатора клюшкой по подбородку.

В результате Лукашенко сразу заменили и ему пришлось останавливать кровь на подбородке. После игры появилось фото, где на лице у "лидера" Беларуси был наклеен большой пластырь.

Встреча в итоге завершилась победой команды Лукашенко над командой Минской области со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0), в 13-й раз став победителем турнира. Неделю назад в первой игре команда президента выиграла у соперника 6:1.