Лукашенко перед хоккеем выкатил на лед предателя Украины в инвалидной коляске. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Владимир Лукашенко после матча против сборной Могилевской области на турнире по хоккею среди любительских команд вывез на лед предателя из "ДНР" Павла Прохоренков. Диктатор под восторженные крики трибуны покатал одноногого оккупанта в инвалидной коляске.

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26-летний Прохоренков после 2014 года перешел на сторону террористов и вступил в "народную милицию днр", где прослужил более 5 лет. В 2017-го пошел служить в "армию днр". Был артиллеристом на самоходной гаубице 2С1 "Гвоздика".

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года пошел воевать против Украины. В апреле его установка подорвалась на мине.

Прохоренков потерял одну ногу, а вторую отправился лечить в Беларусь, где вскоре получил местное гражданство, отказавшись возвращаться в "днр".

После нападения России Прохоренков дал интервью пропагандистким изданиям, где рассказывал, как "вскоре благодаря специальной военной операции РФ в Украине в Донецке воцарится мир" и советовал "с корнем вырвать эту всю нечисть, которая пытается сюда забраться, добраться и искоренить русский народ".

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