"Кременчук" добыл первую победу над "Донбассом" в УХЛ

9 января, в Дружковке состоялся центральный матч 24-го тура УХЛ Париматч, в котором "Донбасс" принимал "Кременчук".

Первыми счет в матче открыли дончане - на пятой минуте Сигарёв мощным броском пробил ближнюю девятку ворот гостей. Хозяева продолжали атаковать, навязывая "горожанам" свою игру. Хоккеисты "Кременчука" выдержав очередной натиск, начали идти вперед. И если в первой атаке дончан спас Трифонов, то уже скоро и кипер был бессилен. На 8 минуте гости сравняли счет - точным броском отличился Созонов.

Буквально через полминуты "горожане" вышли вперед. Пукс здорово обыграл защитника дончан и точным броском поразил ворота хозяев площадки – 2:1.

После второй пропущенной шайбы у "Донбасса" были моменты для того, чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед, но здорово сыграл Давлетшин.

Второй период начался с быстрой шайбы в исполнении Орлова (с передачи Созонова). До экватора поединка оба соперника создали по паре опасных голевых моментов, в которых героями стали голкиперы. А затем на площадке пошла ровная и жесткая борьба. В конце периода ближе к заброшенной шайбе были дончане, но после броска Казаковцева каучуковый снаряд попал в створ ворот. На второй перерыв команды уходили при счете 3:1 в пользу "Кременчука".

Последняя двадцатиминутка матча вышла очень скоростной и неспокойной. Кроме заброшенных шайб, зрители стали свидетелями ярких драк и бурляших эмоций игроков. В обоюдоострой борьбе в начале третьего периода еще раз отличились гости - четвертую шайбу в матче на свой счет записал Тютченко. Дальше дважды забивали дончане, но на еще одну шайбу у хозяев не хватило сил и времени. Отметим, что по ходу матча дублем за хозяев отметился Сигарёв и еще одну шайбу на свой счет записал Милехин.

По ходу поединка ударная тройка дончан Шишлянников - Бирюков - Сигарёв набрали 4 очка и первыми в чемпионате пересекли отметку в 100 набранных очков.

В итоге "горожане" добыли первую победу в очных противостояниях с "Донбассом" в нынешнем чемпионате (4:3).

"Донбасс" - "Кременчук" 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – Сигарёв (Кобелев - Шишлянников), 04:37; 1:1 – Созонов (Орлов), 07:54; 1:2 – Пукс (Хришпенц), 08:28; 1:3 – Орлов (Созонов), 20:37; 1:4 – Тютченко (Савицкий), 42:09; 2:4 – Милёхин (Костиков – Пангелов-Юлдашев), 42:51; 3:4 – Сигарёв (Кобелев - Шишлянников), 58:13.

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Тунхузин, Кожевников - Кобелев, Игнатенко - Григорьев, - ; Монс - Туркин (А) - Казаковцев, Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Лялька (А) - Буценко - Разумов, Милёхин - Карамнов - Костиков.

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Яковлев - Варава, Бабрусев - Григорян, Хришпенц - Александров, Грицких - Алексюк; Коробов - Дубинин - Денискин (А), Созонов - Серанов - Орлов, Савицкий - Пукс (К) - Тютченко, Смирнов - Гриценко (А) - Ворона.