'Краматорск' уверенно обыграл 'Ледяных Волков' в УХЛ

В Броварах состоялся перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Ледяные Волки" принимали "Краматорск".

Гости с первых минут пошли в атаку, и на 18-й минуте Александр Фирсов броском от синей линии открыл счёт. Отметим, что защитник забросил первую шайбу в сезоне в дебютном для себя матче в джерси "Краматорска".

Второй период также прошёл с преимуществом гостей, которое конвертировалось в две заброшенных шайбы: сначала Эдуард Гринь "расписался" в воротах Андрея Стельмаха, а затем Андрей Жвачкин довёл преимущество "Краматорска" до комфортного.

К 54-й минуте "Краматорск" вёл уже 5:0 благодаря точным броскам Дениса Ковалёваи Александра Люльчука.

После 5-й пропущенной шайбы "Ледяные Волки" произвели замену голкипера на лёд вышел президент клуба Андрей Хапков. Такой ход взбодрил хозяев, которые тут же отыграли две шайбы: по разу Денис Короваев пропустил от Никиты Шабанова и Александра Панкова.

Уже завтра, 24 января, команды проведут матч в рамках 28-го тура чемпионата УХЛ Париматч. Начало встречи в 15:30, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.

"Ледяные Волки" - "Краматорск" 2:5 (0:1; 0:2; 2:2)

Шайбы: 0:1 Фирсов (Геворкян, Панков), 17:44. 0:2 Гринь (Столяренко, Сурсов), 23:43. 0:3 Жвачкин (Цыпнятов), 30:21. 0:4 Ковалёв (Карпенко, Кривошапкин), 47:26. 0:5 Люльчук (Сурсов, Воронин), 53:55. 1:5 Шабанов (Орлов), 57:02. 2:5 Панков (Анкудинов), 58:55.

Ледяные Волки: Стельмах (Хапков - с 53:55); Павлов - Жигалов, Лучников - Фолтин, Сысоев - Неверов, - ; Шабанов - Сурин (А) - Панков (А), Хеффернан - Орлов - Анкудинов (К), Калинычев - Андрющенко - Черемнов, Сибилевич - Булах - Курах.

Краматорск: Короваев (Шевчук); Люльчук - Воронин, Фирсов - Зуев, Большаков - Таран, Панков - ; Цыпнятов - Золотухин - Жвачкин (А), Карпенко (К) - Ковалев - Кривошапкин, Гринь (А) - Столяренко - Сурсов, Геворкян - Гринкевич - Халин.