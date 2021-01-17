'Краматорск', дважды забросив в меньшинстве, обыграл 'Днепр' в УХЛ

16 января, в Дружковке стартовал 26-й тур регулярного чемпионата УХЛ Париматч - "Краматорск" принимал "Днепр".

Матч команды начали достаточно осторожно, понимая, что цена победы в этом матче - четвертая строчка в таблице. Только во второй половине периода клубы активнее стали атаковать ворота противников и создавать моменты у ворот Короваева и Хомутова, но голкиперы сдержали натиск на свои ворота и оставили их сухими.

Открыть счет заброшенным шайбам команды смогли только на экваторе поединка, когда Гасников с острого угла прошил Короваева. Однако, преимуществом "щуки" владели недолго - уже спустя три минуты Гринкевич в меньшинстве забросил свою вторую шайбу в сезоне и сравнял цифры на табло.

На старте третьего периода "Краматорск" во второй раз отличился в меньшинстве - Карпенко впервые в матче вывел свою команду вперед. Таким счет продержался вплоть до последних минут матча - не помогли "щукам" сравнять счет ни навалы на ворота Короваева, ни шестой полевой на последних минутах матча.

Таким образом, краматорчане во второй раз в сезоне обыграли "Днепр" и вернули себе четвертую строчку в турнирной таблице.

"Краматорск" - "Днепр" 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 Гасников (Ратушный), 27:11; 1:1 Гринкевич (Жвачкин, меньш.), 30:35; 2:1 Карпенко (меньш.), 40:14;

Краматорск: Короваев (Шевчук); Пахмурин - Зуев, Таран - Большаков, Люльчук - Воронин, Панков; Карпенко (К) - Ковалев - Кривошапкин, Гринь (А) - Столяренко - Сурсов, Цыпнятов - Гринкевич - Жвачкин (А), Халин - Геворкян

Днепр: Хомутов (Петров); Белоусов - Декало, Дорофеев - Ратушный, Афанасьев (К) - Матусевич, Сирченко - Болотин; Янишевский (А) - Гасников (А) - Каракулько, Швецов - Крысанов - Целогородцев, Воробьёв - Галеев - Чернышенко, Никонов - Борисов - Панасенко.