Колесников о ХК "Донбасс" в ЛЧ: в истории независимой Украины такого не было

Накануне донецкий "Донбасс" узнал своих соперников по групповому этапу первой в истории украинского хоккея Лиги чемпионов. Чемпиону Украины в будущем сезоне предстоит встретиться с австрийским "Клагенфуртом", датским "Рунгстедом" и французским "Руаном".

Президент ХК "Донбасс" Борис Колесников прокомментировал результаты жеребьевки и поделился ожиданиями от грядущего исторического сезона.

- Прежде всего я хочу поздравить наших болельщиков украинских, что клуб будет играть в Лиге чемпионов. Никогда в истории независимой Украины такого не было, но мы стремились не отставать от футбольного "Шахтера" и в этом году получилось. В сентябре ХК "Донбасс" будет 20 лет, поэтому нам бы хотелось, чтобы наши спортсмены не ударили в грязь лицом. Группа у нас очень сильная, но я уверен, что мы можем достойно выступить. И, конечно, мы будем стремиться в плей-офф.

- Все команды в нашей группе – это чемпионы своих стран. Что скажите о шансах "Донбасса"?

- Датчан я видел. Австрийцы – очень сильные. С "Драконами" из Руана мы уже в четвертый раз встретимся. Я думаю, что с этим соперником мы уже достаточно друг друга изучили, хотя с момента последней встречи прошло 7 лет. "Руан" всегда бьется до конца. Когда мы в последний раз с ними встречались в Континентальном кубке, им уже ничего не нужно было, а они нас обыграли. И с какими игроками! У нас были: Дадонов, Кагарлицкий, Кашпар. Так что в этом сопернике ничего простого точно нет. Чемпион Франции – это чемпион Франции. Франция в хоккее на сегодня неплохо выглядит. Осталось по большому счету три месяца. Я жду во Дворце спорта киевлян, гостей столицы, конечно и наших земляков, чтобы подарить им хороший праздник.

- Будет ли "Донбасс" усиливать состав перед Лигой чемпионов?

- Обязательно будет усиление. Но ставка будет на украинских игроков, молодых – наверное, от 22 до 28 лет. Но усиление нужно обязательно.

- А какие-то спарринги с зарубежными клубами накануне старта в Лиге чемпионов планируются?

- В августе мы, конечно, попытаемся сыграть 4-5 матчей на высоком уровне. Но август не самый хоккейный месяц как вы знаете. Очень тяжело найти спарринги в августе. Но будем стараться.

К тому же, у нас будет традиционный предсезонный турнир Кубок Донбасса.

- Все наши соперники уже имеют опыт выступлений в Лиге чемпионов, а "Донбасс" – новичок. Это усложняет задачу чемпиону Украины?

- Без опыта ничего не бывает. Поэтому – ничего страшного. Когда-то "Шахтер" в 1976-м году – и я был на этих матчах – дебютировал в Кубке УЕФА, и прошел два круга в одни ворота! Не попадись "Ювентус" в тот момент, и я думаю, что "Шахтер" дошел бы до финала.

Отметим, что "Донбасс" стартует в групповом этапе хоккейной Лиги чемпионов в сентябре. С каждым из соперников дончане сыграют по два матча – дома и на выезде. Из группы в следующий раунд пройдет две лучшие команды.