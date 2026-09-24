Известного российского хоккейного тренера насмерть задрал медведь

Известный российский хоккейный тренер Александр Кузьменко умер в больнице спустя два дня после нападения медведя во время рыбалки в Республике Тыва. Специалисты не смогли спасти 62-летнего наставника, получившего тяжелые травмы в результате атаки хищника.

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Трагедия произошла 22 сентября в Тоджинском районе. Кузьменко находился в группе туристов из Москвы, которая отправилась на рыбалку на реку Большой Енисей. По данным Госкомохотнадзора Тувы, во время отдыха на берегу на мужчин неожиданно напал бурый медведь.

Хищник нанес тренеру тяжелые ранения. Спутники Кузьменко сумели отогнать зверя и оказали пострадавшему первую помощь. После этого его доставили в ближайший населенный пункт, а затем санитарной авиацией перевезли в реанимацию больницы Кызыла.

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Врачи в течение двух суток боролись за жизнь пациента, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. О смерти Александра Кузьменко стало известно 24 сентября.

Кузьменко более 29 лет работал детским хоккейным тренером. Он был первым наставником своего сына Андрея Кузьменко, выступающего за клуб НХЛ "Питтсбург Пингвинз". Среди воспитанников специалиста также хоккеисты Никита Коростелев, Даниил Григорьев и Александр Пелевин.

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