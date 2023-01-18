Хоккеист сборной РФ устроил бойкот в НХЛ, заявив о ''русском православии''

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерс" Иван Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. 26-летний уроженец Ярославля, который с 2013 года выступает в Северной Америке, не стал надевать форму с радужной символикой на раскатку перед игрой, как это сделали все его партнеры.

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В интервью телеканалу TSN россиянин объяснил, что уважает выбор других, однако придерживается своего вероисповедания. При этом Приворов назвал себя "русским православным".

"Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии. Мое вероисповедание – русское православие. Это все, что я хочу сказать по этой теме", – прокомментировал ситуацию хоккеист.

Хоккеист сборной России оказался единственным игроком своей команды, отказавшимся надеть свитер с радужным оформлением на номерах и фамилиях. Отметим, что при этом никаких санкций за отказ участвовать в акции в отношении представителя страны-агрессора не последовало. Он провел на льду 22 минуты 45 секунд – больше всех защитников "Филадельфии" в игре с "Анахаймом".

Как сообщал OBOZREVATEL, победа молодежной сборной Канады на чемпионате мира 2023 года по хоккею вызвала истерику в России. Оккупанты назвали успех североамериканцев ненастоящим.

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