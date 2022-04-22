Хоккеист отказался от гражданства России, чтобы сыграть на ЧМ

Российский хоккеист Евгений Скачков сменил гражданство ради того, чтобы сыграть на чемпионате мира 2022 года. При этом 37-лений нападающий выступит в составе национальной сборной Румынии в розыгрыше турнира в Дивизионе IА.

Об этом сообщает портал belarushockey.com. Скачков последние три сезона выступает в различных румынских клубах. Ныне он защищает цвета команды "Чиксереда" из города Меркуря-Чук, которая выступает в сильнейшей лиге чемпионата страны и занимает в ней первое место.

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Скачков провел в сезоне 22 матча, в которых заработал 50 очков, забросив 18 шайб и сделав 32 результативные передачи.

На чемпионате мира-2022 румыны выступят в Дивизионе IА. Их соперниками станут сборные Южной Кореи, Венгрии, Литвы и Словении. Поединки примет словенская столица Любляна с 3 по 8 мая нынешнего года. Две лучших команды чемпионата получат путевку в элиту мирового хоккея.

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