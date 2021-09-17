ХК 'Донбасс' выиграл перестрелку с 9 голами в стартовом матче нового сезона УХЛ

17 сентября в Краматорске состоялся стартовый матч шестого сезона УХЛ - в битве за Кубок Открытия сошлись финалисты прошлого сезона "Донбасс" и "Сокол".

Принципиальное противостояние украинского хоккея началось с лидерства дончан. Счёт открыл Александр Пересунько уже на 3 минуте матча. Но "Сокол" не собирался отдавать инициативу "Донбассу", создавая моменты возле ворот Макарова. Наседая на действующего чемпиона, киевлянам удалось нанести ответный удар: с передачи Егора Мажуги и Михаила Симчука паутину с ворот Макарова снял Даниил Коржилецкий, сравняв счёт 1:1. Подопечные Олега Шафаренко раззадорились и, владея численным преимуществом 5 на 3, вышли вперёд. Гол с передачи Антона Елисеенко и Михаила Рыбалко забил Александр Павленко. Дончане старались создавать моменты у владений Кубрицкого, но до конца первого периода сравнять счёт им не удалось - 1:2.

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Вторую двадцатиминутку в большинстве начали дончане, но не сумели его реализовать. Чувствовалось желание "Донбасса" сравнять счёт и команда достигла своей цели - с передач Виталия Ляльки и Михаила Стефановича Виктор Туркин реализовал момент для своей команды - 2:2.

Заброшенная шайба накалила игру: команды активно старались создать моменты в зонах оппонента. Под активное подбадривание "Шайбу!" "красно-белые" наседали на Кубрицкого. Под занавес второго периода у Андрея Сигарёва удалось прошить дальнюю девятку ворот Кубрицкого. На перерыв подопечные Павла Микульчика ушли, лидируя 3:2.

В третьем периоде команды не собирались сбавлять обороты. "Сокол" с первых минут не давал передохнуть Макарову и красивым броском Антону Рубану с передачи Андрея Михнова удалось сравнять счёт - 3:3.

Киевляне допустили ошибку и "Донбасс" использовал шанс в большинстве, сработало ударное трио прошлого сезона: Олег Шишлянников мощным броском отправил шайбу в ворота с передачи Андрея Сигарева и Андрея Бирюкова. Меньше чем за минуту дончане увеличили преимущество в две шайбы голом Феликса Морозова с передач Евгения Ногачева и Александра Пересунько.

"Сокол" сменил вратаря Кубрицкого, и на лёд вышел Оганджанян, дебютировав в УХЛ за киевскую команду. "Донбасс" продолжал активно действовать в зоне соперника, стараясь порадовать болельщиков голами. "Сокол" пытался обыграть соперника и им удалось сократить отрыв. Даниил Тихомиров с передачи Антона Рубан прошил ворота Макарова, но это не помогло вырвать победу. Матч закончился со счётом 5:4.

"Донбасс" - "Сокол" 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

"Донбасс": Макаров (Дьяченко), Морозов-Захаров (К)-Пересунько, Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Шишлянников-Бирюков-Сигарёв, Андрейкив-Жульдиков, Медведев-Туркин (А)-Лялька (А), Желдаков-Ногачёв, Буценко-Коренчук-Стефанович, Фирсов-Григорьев.

"Сокол": Кубрицкий (Оганджанян – 48:35), Михнов (А)-Рубан-Нименко (К), Алексеев-Сысак, Тихомиров-Павленко-Елисеенко, Рыбалко (А) -Хайруллов, Панченко-Давыдов-Смирнов, Летов-Мажуга, Коржилецкий-Гончаренко-Симчук, Сушков.

Шайбы: 1:0 – 2:32 Пересунько (Бирюков, Сигарёв), 1:1 – 11:10 Коржилецкий (Симчук, Мажуга), 1:2 – 13:31 Павленко (Елисеенко, Рыбалко), 2:2 – 25:49 Туркин (Лялька, Стефанович), 3:2 – 39:55 Сигарёв (Бирюков), 3:3 – 43:15 Рубан (Михнов), 4:3 - 47:26 Шишлянников (Сигарев, Бирюков) 5:3 - 48:35 Морозов (Ногачев, Пересунько), 5:4 – 58:45 Павленко (Рубан)