ХК 'Донбасс', дважды уступая по ходу встречи, обыграл 'Днепр' в УХЛ

13 марта, в Дружковке продолжился 42-й тур регулярного чемпионата УХЛ Париматч - местный "Донбасс" принимал херсонский "Днепр".

Первый период команды провели с нулями на табло - вся борьба велась в средней зоне и уверенная игра в защите, как "Донбасса", так и "Днепра" не позволяла доводить атаки до опасных бросков. И тем не менее, когда казалось, что команды покинут лед с нулями на табло, "Днепр" открыл счет - Крысанов в зоне дончан выиграл вбрасывание на Сирченко и тот в одно касание отправил шайбу в ворота Полошкова.

Второй период дончане начали с двух заброшенных шайб - сначала Монс сравнял цифры на табло, а потом Сигарёв воспользовался ошибкой "щук" и вывел "Донбасс" вперед. Однако, роль догоняющих команда Тимченко играла недолго - уже спустя минуту Швецов сделал счет равным, а потом Целогородцев снова подарил преимущество своей команде.

Третий отрезок встречи начался по сценарию второго - "Донбасс" дважды забросил и минимально повел в счете. По шайбе на свой счет записали Шишлянников и Тунхузин. Шайба Тунхузина так и осталась последней в этом матче, принеся нелегкую победу дончанам в последней очной встрече с "Днепром".

"Донбасс" - "Днепр" 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 Сирченко (Крысанов), 19:05; 1:1 Монс (Бирюков, Пересунько), 25:05; 2:1 Сигарёв (Тунхузин, Шишлянников), 32:57; 2:2 Швецов, 33:40; 2:3 Целогородцев (Гасников, Галеев, больш.), 38:08; 3:3 Шишлянников (Тунхузин, Бирюков, больш.), 42:45; 4:3 Тунхузин (Кобелев, Шишлянников), 47:29;

Донбасс: Полошков (Дьяченко); Колесниковс - Пангелов-Юлдашев (К), Кобелев - Тунхузин, Курбатов - Горечишников; Пересунько - Туркин (А) - Монс, Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Лялька (А) - Буценко - Коренчук, Милёхин - Карамнов - Костиков.

Днепр: Хомутов (Петров); Декало - Сирченко, Ратушный - Гуляев, Афанасьев (К) - Матусевич; Панасенко - Гасников (А) - Швецов, Целогородцев - Крысанов - Галеев, Каракулько - Чернышенко - Янишевский (А), Дурдыев - Борисов - Болотин.