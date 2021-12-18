"Город кошмарный": чешский хоккеист с ужасом вспомнил жизнь в России

Знаменитый чешский хоккеист Патрик Элиаш в сезоне-2005/2006 во время локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) переехал выступать в Магнитогорск за местный "Металлург". Двукратный обладатель Кубка Стэнли назвал город на Урале ужасным и кошмарным.

По словам 45-летнего спортсмена, за несколько месяцев игры он заработал много денег и инфекцию.

"Когда узнал, что сезон полностью отменен, агент предложил поехать в Россию, потому что там мне отвалят много денег за несколько месяцев. Я поехал в хорошую команду, в Магнитогорск. Город кошмарный, но там был чешский тренер. Город ужасный, но хоккей был первоклассный", – заявил Элиаш на подкасте Spittin’ Chiclets, перевод которого приводит "Чемпионат".

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Элиаш признался, что в итоге он подхватил гепатит, который надолго выбил его из строя. Он месяц пролечился в больнице в Праге, а потом еще 10 месяцев не играл, пытаясь избавиться от паховой грыжи.

"Это была самая тяжелая проблема со здоровьем в моей карьере. Я тогда понял, как быстро в твоей жизни все может измениться", – подытожил чешский хоккеист.

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До этого о жизни в России высказался канадец Максим Тальбо, игравший за омский "Авангард" и ярославский "Локомотив". Он вспомнил, как побывал в Магнитогорске, и назвал город самым ср*ным местом на планете.

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