Где смотреть ОКР – Чехия: расписание трансляций хоккея на Олимпиаде-2022

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) в субботу, 12 февраля, проведет свой заключительный поединок группового хоккейного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Соперниками подопечных Алексея Жамнова будет команда Чехии.

Встреча начнется в 15:10 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажут телеканалы "Россия-1" и Eurosport 3.

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Букмекеры называют россиян фаворитами этого противостояния. На победу ROC можно поставить с коэффициентом 1,75. Успех чехов конторы оценивают показателем 3,70. Ничья в основное время маловероятно и на этот итог встречи принимаются ставки с индексом 4,20.

Отметим, что в после 2 туров россияне лидируют в группе B, добыв две победы. Сборная Чехия выиграла одну встречу в овертайме, а одну проиграла.

Как сообщал OBOZREVATEL, необычный эпизод произошел во время матча олимпийского хоккейного турнира между мужскими сборными Швеции и Латвии 10 февраля. Один из скандинавов сыграл как заправский футболист.

Еще один забавный момент случился в премьерном матче хоккейного турнира Олимпиады-2022 между мужскими командами Швейцарии и ОКР.

Один из судей поединка пострадал от швейцарского игрока, оказавшись на льду. В игре же российские хоккеисты взяли верх (1:0) за счет автогола в конце первого периода.