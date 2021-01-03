Где смотреть Канада – Россия: расписание трансляций полуфинала МЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею сыграет против сверстников из Канады в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет.

Поединок, как и все предыдущие на этом турнире, состоится на арене "Роджерс Плейс" в Эдмонтоне, Канада. Встреча начнется в ночь с 4 на 5 января в 01:00 по киевскому времени.

Посмотреть прямую трансляцию матча в Украине можно будет на телеканале XSPORT. В РФ игру покажет "Матч! Игра", а в Беларуси – "Беларусь 5".

Отметим, что фаворитом противостояния считается Канада. Победа североамериканских хоккеистов в основное время оценивается котировкой 1,55, ничья – 5,5, а на победу сборной России можно поставить за 4,10. Если учитывать весь матч, то выход действующих чемпионов мира до 20 лет в финал оценивается коэффициентом 1,36 против 2,95.

В другом полуфинале встретятся сборные США и Финляндии.

Напомним, что в январе 2020 года Канада совершила невероятный камбэк со счета 1:3 и обыграла Россию в финале МЧМ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее организаторы турнира ошиблись с графикой и переименовали команду из РФ.