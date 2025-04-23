Экс-главный тренер сборной России по хоккею случайно унизил Путина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов сделал из Дональда Трампа "спасителя" российских спортсменов, тем самым невольно выставив кремлевского диктатора Владимира Путина зависимым от милости президента США. Высказывание 75-летнгего хоккейного специалиста прозвучало особенно неловко на фоне пропагандистского нарратива о противостоянии с Западом.

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Подобные высказывания Крикунова оказались вразрез с официальной позицией российских властей и вызвали у многих ощущение публичного и невольного унижения Кремля. Теперь даже "ура-патриоты" заявляют, что надеяться теперь можно только на помощь из Вашингтона.

"Дональд Трамп ратует за нас, выступает за проведение матча НХЛ и КХЛ. Он за Россию. Противникам нашим уже некуда деваться, пора сдаваться им", – заявил Крикунов, комментируя изданию "ВсеПроСпорт" перспективы допуска российской сборной к Олимпиаде.

Он также выразил уверенность, что российские хоккеисты поедут на Игры под национальным флагом, и добавил, что "санкции не могут длиться вечно".

В комментариях российские болельщики обратили внимание, что апелляция к Трампу как к фигуре, которая "всё решит" и "поможет России", выглядит как признание полной неспособности российских властей самостоятельно добиться возвращения в мировой спорт. Фактически Крикунов назвал именно Трампа, а не Путина, тем, кто сейчас способен повлиять на международную изоляцию России.

"Как же карлику должно быть неловко от того, что полстраны теперь надеется на президента США, – пишет один из пользователей. "Вот какой он – "суверенитет" оказывается", – добавляет другой. "25 лет Вова выстраивал свою вертикаль, чтобы в 2025 году все его подхалимы веровали в деяния президента США", – комментирует третий.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне появилась информация, что Международная федерация хоккея (IIHF) якобы согласовала возвращение российской сборной на Олимпиаду-2026 в полном официальном статусе — с флагом, гимном и прочими символами. Об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков, назвав решение сенсационным и почти окончательным.

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