Дорогу молодым! Как СК 'Сокол' делает ставку на украинскую молодежь

С первого дня своей хоккейной жизни СК "Сокол" задекларировал миссию развития и популяризации этого вида спорта в Украине. В последние годы мы резко ощущаем дефицит украинских хоккеистов, поэтому в "Соколе" понимают важность привлечения в состав основной команды наших молодых игроков. Ведь только с наличием игрового времени молодые украинские хоккеисты будут прогрессировать и смогут рассчитывать на яркую карьеру в будущем.

"Мы не играем на месяц, на два, мы играем на долгий период времени. Основной посыл – это адаптация и популяризация хоккея в Украине, а также спортивного образа жизни. Это самый главный проект, который у нас может быть" – заявил основатель и президент киевского СК "Сокол" Виталий Кропачев.

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Позади в регулярном чемпионате хоккейной Суперлиги Украины, где играет "Сокол", чуть больше половины регулярного чемпионата. За 16 игр, проведенных киевлянами, в их составе уже успели проявить себя сразу несколько молодых украинских игроков.

В матче с дружковским "Альтаиром", который СК "Сокол" выиграл со счетом 7:1, свои первые шайбы во взрослом хоккее забросили 17-летний Иван Хирса и 16-летний Илья Собченко.

Илья Собченко стал самым молодым автором гола в истории Суперлиги.

"Эмоции зашкаливали. Это был очень важный гол. Партнеры очень сильно помогли, благодаря им я и смог забросить свою первую шайбу в Суперлиге.

Коллектив очень хороший, приняли хорошо. С некоторыми был уже давно знаком. В команде всегда помогают, подсказывают, никто никогда не кричит, если допустишь ошибку" – так Илья Собченко прокомментировал свой первый гол во взрослом хоккее.

Свою первую в истории победу СК "Сокол" добыл в выездной игре с "Краматорском" со счетом 3:0. Ни разу не пропустил в том матче и оформил "шатаут" 20-летний украинский вратарь Данила Макаренко. Сейчас он выступает в другой команде, но навсегда вписал свое имя в историю киевского клуба, где он получил шанс проявить себя во взрослом хоккее.

"Коллектив собрался боевой, больше всего удивило появление Сергея Костицына, так как он играл в сильнейших хоккейных лигах мира: НХЛ и КХЛ. Очень приятно находится с таким опытным игроком в одной команде" – это слова Данила Макаренко после исторической победы над "Краматорском".

Также уже дебютировал в Суперлиге другой украинский страж ворот "Сокола" – совсем юный 17-летний Станислав Теплицкий. А 21-летний голкипер с опытом выступлений в национальной сборной Украины Артур Оганджанян вообще стал основным вратарем киевлян. Артур также уже успел оформить свой первый "сухарь", не пропустив в гостевом матче с "Белым Барсом".

"Мечтаю просто стать лучшей версией себя, максимально профессиональным профессионалом своего дела. Просто своим подходом доказывать, что я лучше изо дня в день. Наверное, об этом мечтаю" – слова Артура Оганджаняна после его дебюта в СК "Сокол".

Накануне стало известно, что "Сокол" пополнился очередным молодым украинским игроком. Из Швеции на родину вернулся 22-летний защитник Александр Воронин. Несмотря на свой возраст, он уже имеет солидный опыт выступлений во взрослых чемпионатах и обязательно поможет молодому киевскому клубу в Суперлиге.

Помогать придется уже 4 и 6 февраля в ответственейших домашних матчах "Сокола" с "Краматорском" и "Мариуполем" соответственно. Игры традиционно пройдут на льду броварского "Терминала".