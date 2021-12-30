'Донбасс' всухую обыграл 'Мариуполь' в заключительном матче 2021 года

29 декабря состоялся заключительный матч 2021 года в хоккейной Суперлиге Париматч - "Донбасс" сыграл с "Мариуполем".

В первом периоде команды поочередно создавали моменты, стараясь вывести свой клуб вперёд. Первым забросить смог "Донбасс" - Павел Таран вовремя выбежал с лавки штрафников и реализовал выход один в один с Алексеем Трифоновым.

Во втором периоде "Донбасс" наседал, стараясь увеличить преимущество, но Трифонов отражал броски. Дончане прессинговали "Мариуполь" и Виктор Туркин забросил вторую шайбу в ворота "стальных чаек".

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В третьей двадцатиминутке "Мариуполь" атаковал ворота Андрея Макарова, но дончане создавали ответные моменты и увеличили отрыв до 3:0 – гол забил Андрей Сигарёв. Подопечные Павла Микульчика не сбавляли обороты, наседая на ворота противника, но счёт на табло изменить не удалось. Матч завершился со счётом 3:0.

"Донбасс" - "Мариуполь" 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Шайбы: 1:0 Таран (Макаров), 16:39; 2:0 Туркин (Медведев), 38:17; 3:0 Сигарёв (Захаров), 43:34

Донбасс: Макаров (Ворис); Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский, Кобелев - Жульдиков, Андрейкив - Таран, Галыгин; Сигарёв - Бирюков - Шишлянников, Медведев - Туркин (А) - Калейниковас, Потехин - Захаров (К) - Кривошапкин, Морозов - Спруктс - Пересунько.

Мариуполь: Трифонов (Дуве); Алексеев - Кудряшов, Декало - Лысенко, Горечишников - Олендаренко, Зуев; Милёхин - Мазур (К) - Щербатов (А), Костиков - Твердохлебов - Казаковцев (А), Тютченко - Желнеровский - Севанькаев, Чердак - Ружников - Янишевский.