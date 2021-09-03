'Донбасс' с поражения стартовал в хоккейной Лиге чемпионов

Хоккейный клуб "Донбасс" с поражения начал свое историческое выступление в Лиге чемпионов. Команда Павла Микульчика на льду столичного Дворца спорта уступила по буллитам "Рунгстеду" из Дании – 2:3.

Поединок начался символическим вбрасыванием победителя футбольной Лиги чемпионов, обладателя Золотого мяча и просто легенды нашего спорта Андрея Шевченко. Сама игра стартовала несколько нервно. Дончане вкатились в игру быстрее, но первыми в большинстве сыграли гости.

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"Донбасс" отыграл в обороне надежно. Стоит отметить шикарный шанс Ильи Коренчука, который, к сожалению, не реализовал выход один на один. Но "Донбасс" все же забил до перерыва. И сделал он это в большинстве.

За две секунды до выходя пятого игрока "Рунгстеда" Павел Медведев затолкал шайбу в ворота Вилле Колпанена – 1:0! Есть первый исторический гол "Донбасса" в Лиге чемпионов!

Во втором периоде "Донбасс" имел ощутимое преимущество и несколько раз получал право поиграть в большинстве. Однажды даже 5 на 3. Но свои моменты подопечные Микульчика не реализовали, а вот "Рунгстед", получив единственный шанс, забил в большинстве – 1:1 перед вторым перерывом.

В середине третьего периода "Рунгстед" еще раз забил в большинстве, но Александр Пересунько счет сравнял! В конце третьего периода датчане получили большой штраф, но продолжительная игра в большинстве "Донбассу" не помогла.

В серии буллитив "Донбасс" не реализовал ни одной своей попытки, а "Рунгстед" дважды был успешен и добыл два очка. В активе "Донбасса" – первый балл в ХЛЧ.

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