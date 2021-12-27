'Донбасс' с двумя хет-триками и рекордом результативности обыграл 'Краматорск'

Сегодня, 27 декабря, в рамках 9-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Краматорск" принимал "Донбасс".

На старте первого периода "Донбасс" устроил холодный душ оппонентам из "Краматорска", дважды отличившись в воротах Кирилла Кучера еще до четвертой минуты встречи. Спустя две минуты команды обменялись шайбами - сначала Николай Столяренко вернул свою команду в игру, а затем Гатис Спруктс снова установил разницу в счете в две шайбы.

Под конец периода Артем Градович смог снова сократить отставание до минимальных 2:3. С таким счетом команды ушли на первый перерыв.

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На старте второй двадцатиминутки команды обменялись голами - на фантастический гол Андрея Жвачкина ответил Виталий Андрейкив. После того, как счет стал 3:4, "Донбасс" смог перехватить инициативу и отличился еще раз - счет 5:3 на табло сделал Марк Калейниковас. А под конец периода разницу в одну шайбу вернул Дмитрий Кобыльник.

В третьем отрезке встречи "Донбасс" за стартовые пять минут отправил в ворота "Краматорска" сразу пять безответных шайб, доведя счет до разгромного - по две шайбы на свой счет записали Павел Медведев и Андрей Сигарёв, еще гол в активе Виктора Захарова. Во второй половине периода Глеб Мальцев и Николай Столяренко смогли отквитать две шайбы, установив счет 6:10, а спустя минуту хет-трик оформил Андрей Сигарёв.

До конца матча, который стал самым результативным в истории ХСУ, "Краматорск" еще дважды отличился в воротах "Донбасса", установив итоговый счет 8:11 на табло.

"Краматорск" - "Донбасс" 8:11 (2:3, 2:2, 4:6)

Шайбы: 0:1 Шишлянников (Сигарёв), 03:21; 0:2 Медведев (Жульдиков), 03:50; 1:2 Столяренко (Мальцев, Градович), 06:21; 1:3 Спруктс (Таран, Морозов), 08:08; 2:3 Градович (Мальцев, Кобыльник), 12:35; 3:3 Жвачкин (Кобыльник), 22:23; 3:4 Андрейкив, 30:15; 3:5 Калейниковас (Пересунько), 31:19; 4:5 Кобыльник (Сергиевский, Бердникс, больш.), 36:14; 4:6 Медведев (Калейниковас, Кобелев), 41:13; 4:7 Сигарёв (Бирюков), 43:31; 4:8 Медведев (Туркин), 44:03; 4:9 Захаров (Пангедов-Юлдашев), 44:19; 4:10 Сигарёв (Шишлянников, меньш.), 45:24; 5:10 Мальцев (Столяренко, Градович), 47:38; 6:10 Столяренко (Сергиевский, Градович), 49:49; 6:11 Сигарёв (Жульдиков, Шишлянников, больш.), 50:48; 7:11 Афанасьев К.(Фирсов, Мальцев), 52:54; 8:11 Сергиевский (Мальцев, Столяренко), 57:09;

"Краматорск": Кучер (Трус - с 30:15 по 44:03); Бабрусев - Мальцев, Ваулин - Бердникс, Афанасьев - Фирсов, Кругляков; Градович - Сергиевский - Столяренко (К), Тимченко - Афанасьев - Жвачкин (А), Кобыльник - Калинычев - Середницкий, Говорушко - Сирченко - Дуюн.

"Донбасс": Ворис (Макаров); Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский, Кобелев - Жульдиков, Андрейкив - Таран, Галыгин - Даниленко; Сигарёв - Бирюков - Шишлянников, Медведев - Туркин (А) - Калейниковас, Потехин - Захаров (К) - Кривошапкин, Морозов - Спруктс - Пересунько.