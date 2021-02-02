'Донбасс' примет 'Сокол' - смотрите легендарное противостояние на телеканале XSPORT

В среду, 3 февраля, в рамках 31 тура чемпионата УХЛ "Донбасс" на арене "Альтаир" в Дружковке примет киевский "Сокол". В прямом эфире матч покажет телеканал XSPORT. Начало - в 18:00.

Для команд это пятая и предпоследняя встреча в рамках текущего регулярного сезона. К очному противостоянию "Донбасс" и "Сокол" подходят на первом и третьем местах в турнирной таблице с разницей в шесть очков. При этом у дончан еще есть матч в запасе против "Краматорска". Несмотря на неплохое преимущество, команда Игоря Чибирева еще рано расслабляться – впереди четвертая часть регулярного чемпионата и, в том числе, достаточно много матчей против прямых конкурентов.

Об этом нужно говорить в первую очередь перед матчем против "Сокола". В текущем сезоне дончане в матче против киевлян взяли пять из восьми возможных очков, потерпев при этом два поражения.

Главным героем матчей "Донбасса" и "Сокола" является нападающий дончан Евгений Монс, который набирал очки во всех без исключения встречах – 5 (3+2). Столько же очков у Филиппа Пангелова-Юлдашева (2+3), но он их набрал за три встречи.

Правда, нападающий "Сокола" Феликс Морозов, несмотря на один "сухой" матч своей команды, является лучшим снайпером противостояния, забросив уже четыре шайбы.

На данный момент самым "горячим" игроком в составе обеих команд является Андрей Сигарев, который набирает очки уже в шести матчах кряду. За это время у него 10 (6+4) баллов за результативность.

Также стоит упомянуть, что два дня назад закрылось окно дозаявок в УХЛ, и в составах обеих команд появились новички. И если голкипер Георгий Дубровский, защитник Виталий Андрейкив и нападающий Егор Курбатов успели дебютировать за "Сокол" в матче против "Краматорска" (3:1), то защитникам Артуру Чолачу и Семену Букареву, а также нападающему Савелию Мелетину, судя по всему, это предстоит сделать уже в игре с "Донбассом".

В составе дончан в предстоящей встрече мы также можем увидеть нескольких интересных новичков. Речь идет о защитнике Максиме Горечишникове и голкипере Иване Полошкове, которые имеет большой опыт выступлений в ВХЛ и подписали контракты с "Донбассом" в последний день перед дедлайном.

На данный момент у "Донбасса" действующая пятиматчевая серия побед – самая длинная серди всех команд регулярного чемпионата. Победа над "Соколом" позволит дончанам выйти на финишную прямую регулярки с хорошими шансами на первое место и, соответственно, прямой выход во второй раунд плей-офф.

Третьему месту "Сокола", скорее всего, уже ничто не угрожает, но велик соблазн побороться, как минимум за вторую строчку, которая даст преимущество своей площадки вплоть до финала плей-офф. А отставание от набравшего в последних матчах хороший ход "Кременчуга" составляет всего два очка.

Тем не менее, спустя уже четыре матча этого сезона, складывается впечатление, что в матчах "Донбасса" и "Сокола" турнирные расклады имеют второстепенное значение. Несмотря на то, что команды прошли непростой путь возрождения, дух "старого" дерби чувствуется в каждой игре. А для болельщиков это гораздо важнее любых цифр.