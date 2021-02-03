"Донбасс" на последних секундах вырвал победу у "Сокола" в УХЛ

3 февраля, в Дружковке в центральном матче 31-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч сошлись "Донбасс" и "Сокол".

"Сокол" начал с быстрой заброшенной шайбы - Сысак получил отличную передачу и забросил второй гол в сезоне. После этого дончане навалились на ворота Кубрицкого и в заключительной пятиминутки стартового периода не только сравняли счет, то и вышли вперед - по голу на свой счет записали Лялька и Карамнов.

Во втором периоде оба клуба стали строже играть в обороне, что сказалось и на количестве заброшенных шайб. По итогам второго отрезка встречи счет на табло остался прежним - 2:1 в пользу "Донбасса".

Третий период для "Сокола" начался с заброшенной шайбы - Гильманов реализовал численное преимущество своей команды и сравнял счет на табло. Дальше пошла игра до первой допущенной ошибки, и первыми ее допустили "соколята" - серия рикошетов помогла Сигарёву на последних секундах основного времени прошить Кубрицкого и вырвать победу в этом матче.

"Донбасс" - "Сокол" 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 Сысак (Кузьменко, Рубан), 02:36; 1:1 Лялька (Коренчук, Буценко), 14:22; 2:1 Карамнов (Пересунько, Костиков), 18:14; 2:2 Гильманов (Курбатов, больш.), 46:33; 3:2 Сигарёв (Бирюков, Милёхин), 59:27;

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев - Журавлёв, Кожевников - Кобелев, Колесниковс - Курбатов; Монс - Туркин - Захаров (К), Милёхин - Бирюков - Сигарёв, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Пересунько - Карамнов - Костиков.

Сокол: Кубрицкий (Дубровский); Андрейкив - Голубич, Сысак - Платонов, Лысенко - Белинский, Малетин; Рубан - Кузьменко - Михнов, Павленко - Симчук - Морозов, Гильманов - Смирнов - Гончаренко, Коржилецкий - Курбатов - Ступак.