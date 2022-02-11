'Донбасс' добыл вторую сухую победу подряд над СК 'Сокол'

10 февраля в Краматорске в рамках 19-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Донбасс" в четвертый раз в сезоне встретился с СК "Сокол".

Дончане с самого старта встречи навязали свою игру противнику и стали играть первым номером, что дало свои результативные плоды - сначала Андрей Сигарёв открыл счет в матче, забросив свою первую шайбу "Соколу" в этом сезоне, а после экватора периода Феликс Морозов удвоил преимущество дончан.

Во втором отрезке встречи команды хоть и не сбавили скорости своих атак, но забить так и не смогли. На перерыв клубы ушли с прежним счетом - 2:0 в пользу дончан.

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На старте третьего периода "Донбасс" реализовал еще одно большинство - голом отметился Александр Пересунько, утвердив лидерство хозяев. Как бы не пытался СК "Сокол" отметиться во владениях Андрея Макарова, но сделать это у команды Олега Микульчика так и не вышло. Поединок завершился сухой победой дончан со счетом 3:0, Андрей Макаров оформил свой третий шатаут в хоккейной Суперлиге, а "Донбасс" продлил свою победную серию до 8 матчей.

"Донбасс" - СК "Сокол" 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Сигарёв (Спруктс, Пересунько), 07:41; 2:0 Морозов (Сигарёв, Бирюков, больш.), 12:21; 3:0 Пересунько (Калейниковас, Пангелов-Юлдашев, больш.), 44:31;

"Донбасс": Макаров (Петров); Кобелев - Жульдиков, Андрейкив - Спиценко, Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский; Садовиков - Бирюков - Захаров (К), Сигарёв - Спруктс - Пересунько, Морозов - Туркин (А) - Калейниковас, Даниленко - Кривошапкин - Разумов.

СК "Сокол": Яковлев (Оганджанян); Амиров - Шуленин, Дорофеев (А) - Моксунен, Петрухно (К) - Фроленко, Воронин - ; Костицын (А) - Шахворостов - Иванов, Мельников - Беляков - Панков, Манукян - Богацкий - Швецов, Олейник - Собченко.