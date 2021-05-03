Борис Колесников: мы хотим создать Юниорскую хоккейную лигу

Президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников официально представил новых хоккеистов, с которыми клуб подписал контракты минимум на два года: Феликс Морозов ("Сокол", 21 год, 30 очков в сезоне 20/21), Дмитрий Даниленко ("Белый Барс", 21 год, 34 очка в сезоне), Виталий Андрейкив ("Сокол", 25 лет, 8 очков в сезоне 20/21).

Как сообщает издание "Интерфакс-Украина", Колесников подчеркнул: "Мы хотим собрать лучшую украинскую молодежь, пригласить несколько опытных и мастеровитых хоккеистов, например, из Скандинавии, и мы над этим работаем. Но не будем забывать об одной из существенных проблем украинского хоккея. Ситуация в том, что дети, начиная с 6 лет, занимаются хоккеем благодаря помощи и участию родителей, которые тратят не только свои деньги и нервы, а также при помощи местных советов и хоккейных клубов. А переходящее звено – от 16-19 лет – в Украине отсутствует, а именно в этом возрасте у хоккеистов происходит этап углубленной специализации, который является определяющим в развитии и воспитании скорости, силы, выносливости и ловкости, что, в результате, в значительной степени определяет дальнейшую успешность хоккеиста".

Он выразил надежду, что, переговорив с коллегами, можно будет создать Юниорскую хоккейную лигу, "пусть и не за один сезон, в которой украинская молодежь будет совершенствоваться и действительно дорастет до большого хоккея в Украине, а не будет заниматься поиском частных школ в Словакии, США и Канаде". "Сегодня задача номер один – ликвидировать дефицит образования. И я надеюсь, мы с ней справимся", – добавил президент ХК.

Новые игроки клуба – Дмитрий Даниленко и Виталий Андрейкив, комментируя свой переход в ХК "Донбасс", говорили об одной общей цели: развиваться, расти и побеждать, так как перед ХК "Донбасс" стоят самые высокие цели, а также выразили благодарность за то, что были выбраны руководством нового клуба.

23 апреля на льду столичного катка АТЭК состоялся четвертый матч финальной серии чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч. Хоккейный клуб "Донбасс" одержал четвертую победу в серии до четырех побед и в восьмой раз в истории стал чемпионом Украины по хоккею.

Хоккейный клуб "Донбасс" – единственный украинский хоккейный клуб, которому удалось завоевать европейский трофей – Континентальный кубок Международной федерации хоккея. Также ХК "Донбасс" является единственным украинским участником сильнейшей хоккейной лиги Европы – Континентальной хоккейной лиги (сезоны 2012/13, 2013/14).