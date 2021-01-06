Болельщик сборной Финляндии оскорбил россиян во время матча МЧМ по хоккею

Михаил Морозов Хоккей 14:19, 6.01.2021 Обновлено: 14:36, 6.01.2021

Во время матча за третье место на чемпионате мира до 20 лет между молодежными сборными РФ и Финляндии в прямой эфир попала оскорбительная надпись в адрес россиян.

Как сообщает издание Iltalehti.fi, болельщики обеих команд получили возможность поддержать своих любимцев, сидя дома. Во время пауз между игровыми моментами лица фанатов появлялись на телевизионной картинке. Один из финнов показал табличку, текст на которой можно перевести как "Рюсся свергнуты". В этом словосочетании именно первое слово является обидным, поскольку является унизительным прозвищем россиян, живущих в Финляндии.

Оскорбительная надпись, попавшая в прямой эфир
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Менеджер Международной федерации хоккея на льду (IIHF) по связям с общественностью Адам Штайсс после второго периода заявил, что уже поговорил с телеканалом TSN и попросил убрать провинившегося болельщика из прямого эфира.

Напомним, что поединок между командами закончился разгромной победой сборной Финляндии со счетом 4:1. Россияне открыли счет в первом периоде, но затем пропустили четыре безответных шайбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в финальном матче между Канадой и США определился победитель МЧМ-2021 по хоккею.

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