Вболівальник збірної Фінляндії образив росіян під час матчу МЧМ із хокею

Михайло Морозов Хокей 14:19, 6.01.2021 Оновлено: 14:36, 6.01.2021

Під час матчу за третє місце на чемпіонаті світу до 20 років між молодіжними збірними РФ і Фінляндії в прямий ефір потрапив образливий напис на адресу росіян.

Як повідомляє видання Iltalehti.fi, вболівальники обох команд отримали можливість підтримати своїх улюбленців, сидячи вдома. Під час пауз між ігровими моментами обличчя фанатів з'являлися на телевізійній картинці. Один із фінів показав табличку, текст на якій можна перекласти як "Рюсся повалені". У цьому словосполученні саме перше слово є образливим, оскільки є принизливим прізвиськом росіян, які живуть у Фінляндії.

Образливий напис, що потрапив у прямий ефір
Twitter Pank Frappa

Менеджер Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF), який займається зв'язками з громадськістю, Адам Штайсс після другого періоду заявив, що вже поговорив із телеканалом TSN і попросив прибрати цього вболівальника з прямого ефіру.

Нагадаємо, що поєдинок між командами закінчився розгромною перемогою збірної Фінляндії з рахунком 4:1. Росіяни відкрили рахунок у першому періоді, але потім пропустили чотири "сухі" шайби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фінальному матчі між Канадою та США визначили переможця МЧМ-2021 із хокею.

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