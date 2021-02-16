Александр Победоносцев провел тренировку для аматоров в Тернополе

13 и 14 февраля, в Тернополе проходил пятый всеукраинский чемпионат по хоккею среди любителей "Ternopil Hockey Classic - 2021". В рамках соревнований, в которых принимало участие 12 любительских команд, УХЛ и Parimatch провели традиционную "Тренировку со звездой", но в совершенно необычном формате.

Мастер-класс для участников "Ternopil Hockey Classic - 2021" провел четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ – Александр Победоносцев.

В ходе открытого мастер-класса участники провели серию упражнений на улучшение технических навыков, катания, владения клюшкой и дали ценные профессиональные советы. Также Александр Победоносцев помог "ученикам" улучшить свою технику и рассказали о секретах своего профессионального мастерства.

Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев признался, что впервые дал мастер-класс любителям:

– Если честно, я впервые тренировал аматоров и для меня это тоже новый и интересный опыт. Так что думаю, что и участники и мы, тренеры, смогли вынести для себя много ценных уроков.

Ребята тренируются, пробуют, задают нам очень много вопросов. Их очень интересует хоккей, в том числе технические нюансы – как правильно бросать или пробивать буллиты.

Я думаю, что такие мероприятия важны не только для хоккея, а и для всех видов спорта. Это здорово, когда опытные профессиональные игроки помогают аматорам, и дают им возможность реализовать себя на этом этапе.

Поддержал "Тренировку со звездой" и игрок местного баскетбольного клуба "Тернополь" Александр Тищенко, который провел символическое вбрасывание в матче на первое место "Ternopil Hockey Classic - 2021".

Нечасто профессионалы дают открытые мастер-классы любителям, что привлекло к мероприятию игроков многих аматорских команд, которые с удовольствием выполняли все указания тренеров и попутно задавали интересующие их вопросы.

Организатор турнира Георгий Хвичиа-Дуве поделился впечатлениями после тренировки:

- Турнир "Ternopil Hockey Classic" мы проводим уже в пятый раз и в этом году нас впервые поддержал профессиональный хоккей - Украинская хоккейная лига и Parimatch. Здорово, что к таким турнирам есть внимание - это популяризирует наш вид спорта и помогает ему развиваться.

"Тренировка со звездой" даже для любителей - это огромный опыт. Отлично, когда есть возможность потренироваться возле звезд украинского хоккея, перенять их навыки и знания. Так что я надеюсь, что мы сохраним новую традицию и продолжим работать вместе.

Представитель Parimatch Вадим Мисюра рассказал о второй в истории тренировки для аматоров, а также отметил важность расширения масштабов уже традиционного мероприятия:

- География проекта "Тренировка со звездой" в этом году расширяется. Главное в таких мероприятиях - коммуникация болельщиков и журналистов со спортсменами. Благодаря нашему проекту мы узнаем, чем живут команды, какие проблемы есть в спорте, - и вместе помогаем друг другу.

Сейчас непростое время для спорта, необходимо поддерживать интерес к соревнованиям.

В конце тренировки участники провели двусторонний поединок, чтобы закрепить полученные навыки и знания. К слову, участие в матче принял и звёздный тренер, который и в ходе игры давали ценные советы своим "ученикам".