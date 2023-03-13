''А ну цыц! Сидеть ровно'': в России размечтались о возвращении на ЧМ по хоккею, унизив Европу

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикуно выразил уверенность в том, что национальная команда с будущего года будет снова выступать на чемпионате мира по хоккею. При этом он откровенно пренебрежительно высказался о европейцах, которых фактически не считают людьми.

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Об этом Крикунов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он добавил, что ситуация с возвращением российских хоккеистов в международные турниры якобы зависит исключительно от США, которые "должны дать команду" Европе не выступать против агрессоров.

"В НХЛ русские там спокойно играют. Потому что люди правильно понимают ситуацию. А эти прихлебаи из Европы пыхтят пока. Они же все у американцев под каблуком. Если США им даст команду: "А ну цыц! Сидеть ровно", то и все споры в IIHF сразу стихнут. Поэтому и речь о 2024 годе зашла. Как только США эта бодяга надоест, они Европе скажут: "Кончай базар, все играют". И все там в ответ сразу закивают: "Да, да, да". Так что думаю, что скоро весь этот бедлам закончится. Наверное, и политики с явной антироссийской позицией уйдут с важных постов в своих государствах. Вернется нормальная жизнь", – сказал Крикунов.

Отметим, что по данным "Матч ТВ", Международная федерация хоккея (IIHF) якобы склоняется к восстановлению России в своих турнирах.

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