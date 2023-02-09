Григорий Козловский: Это историческая победа, мы скептиков сделали нашими симпатиками

ФК "Рух" (Львов) U-19 в серии послематчевых пенальти победил миланский "Интер" и прошел в 1/8 Юношеской лиги УЕФА. Основное время завершилось вничью 1:1, а за одиннадцатиметровыми сильнее оказались львовяне – 4:3.

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Григорий Козловский , самый ярый болельщик и основатель футбольного клуба "Рух", после победы своей команды эмоционально и искренне прокомментировал этот успех.

"После такой победы пульс действительно зашкаливает. Хочу поблагодарить ребят. Учитывая те кадровые проблемы, с которым столкнулась команда, фактически выпали три основных футболиста. Было тяжело, но у ребят горел огонь, они бились, как казаки. За честь клуба, за честь страны "Я думаю, что у такой команды, у таких ребят есть будущее. Такие футболисты действительно будут прославлять нашу страну. Я горд их, за характер, который показала наша команда", - особо отметил Григорий Козловский.

Григорий Козловский также добавил:

"Эта игра и результат является ответом тем скептикам, которые с недоверием относились к нашему попаданию в Юношескую лигу УЕФА, а еще скептичнее относились к результатам. Я горд, что мы не подвели тех, кто в нас верил. А еще за то, что скептиков, которые нам не верили, мы теперь сделали нашими симпатиками.

"Действительно – для нас, это как сон. И этот сон продолжается. Я сказал ребятам в раздевалке: я благодарю Бога и молю Бога, чтобы мы еще долго не просыпались. Думаю, что этот сон будет продолжаться. И не только в этом году, а и в будущем. Потому что наша Академия, дети, которых мы воспитываем, действительно имеют будущее. Этот фанатизм, эта вера в наших украинских ребят передаются футболистам", - подчеркнул известный львовский бизнесмен и меценат.

Григорий Козловский акцентировал внимание на том, что в миланском "Интере" играли 12 футболистов из разных стран Европы, а в "Русе" - только украинские игроки.

"Вы видели, в "Интера" играли 12 сборников разных стран Европы. Это собранные футболисты – из Ирландии, Сербии, Хорватии, Франции, других стран. А у нас – наши родные украинские детки, которые, собственно, в таких матчах становятся настоящими футболистами" "Я действительно горд наш украинский футбол! Несмотря на все проблемы, на войну, которая продолжается у нас, он живет и борется", - подчеркнул Козловский.

Стоит отметить, что "Интер" – самый знаменитый оппонент, с которым встречался "Движение" за всю историю. Но футболисты львовской команды проявили характер и сумели победить в драматическом поединке.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

8 февраля 2023 года. Стальная Воля, Польша.

"Движение" U-19 (Львов, Украина) – "Интер" U-19 (Милан, Италия) – 1:1 (1:0) – пенальти 4:3.

Голы: Панченко, 30 – Эспозито, 52.

Предупреждение: Холод, 56; Русяк, 80; Подгурский, 90; Сопуга, 90+3.

"Движение" U-19: Герета (Вановский, 90+2), Роман, Холод, Слюбик, Китело, Подгурский (кап.), Сапуга, Столярчук, Добрянский (Касарда, 68), Русяк, Панченко (Квас, 81).