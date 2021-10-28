Гимнастка Анна Ризатдинова показала соблазнительные фото с телешоу

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова после завершения карьеры спортсмена стала тренером. А еще сумела найти время для реализации мечты и проявить себя в танцевальном телешоу. Сейчас 28-летняя крымчанка переживает в "Танцах з зірками" за друзей – саблистку Ольгу Харлан и хореографа Дмитрия Дикусара.

На своей странице в Instagram Анна поделилась серией фотографий в ярком соблазнительном платье с разрезом, в котором побывала на телепередаче.

"Не могу не написать о прекрасном вечере, который прошел в стенах моего любимого проекта. Я обожаю все, что связано с этим шоу! В каком бы состоянии я ни находилась, какое бы настроение у меня ни было, танцевать я готова всегда", – уверила Ризатдинова.

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"Если бы не гимнастика, то это были бы бальные танцы. Не передать словами эмоции, которые ты проживаешь на паркете. Сравнить можно только с Олимпийскими играми. Уровень адреналина зашкаливает. Бальные танцы для меня, как воздух, без которого я уже не представляю свою жизнь", – выразила эмоции девушка.

А также добрыми словами поддержала Харлан и Дикусару. "Вы – крутые. Желаю воплотить вам все задуманные образы в реальность, по максимуму кайфовать и дойти до заветной мечты", – пожелала друзьям гимнастка.

А чуть ранее Аня призналась, что завершение карьеры далось ей непросто: пришлось преодолеть немало комплексов. Сейчас она старается вдохновлять своих подопечных на свершения без излишней резкости.

"В роли тренера я подхожу к критике осторожно, подбираю правильные слова, стараясь вдохновлять гимнасток на изменения, а не превращать недостаток в комплекс", – рассказала Ризатдинова о своей особенной работе.

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