Підведемо попередні ГЕОПОЛІТИЧНІ та СПОРТИВНІ підсумки ОЛІМПІАДИ-2024 в Парижі.

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Отож, у відповідності з МЕДАЛЬНИМ ЗАЛІКОМ, США та ще 8 країн ЗАХІДНОГО СВІТУ посіли місця в ПЕРШІЙ ДЕСЯТЦІ із 206 країн-учасниць Олімпіади.

Кращими спортивними державами стали:

США - 126 медалей (із них 40 золотих);

Японія - 45 медалей (20 золотих);

Австралія - 53 медалі (18 золотих);

Франція - 64 металі (16 золотих);

Нідерланди - 34 медалі (15 золотих);

Велика Британія- 65 медалей (14 золотих);

Південна Корея - 32 медалі (13 золотих);

Італія - 40 медалей (12 золотих);

Німеччина - 33 медалі (12 золотих).

Китай посів 2 місце, завоювавши 91 медаль (40 золотих).

В ДРУГІЙ ДЕСЯТЦІ, окрім країн ЄС, лише Узбекистан - 13 місце, Кенія - 17 і Бразилія - 20.

Україна із 12 медалями (3 золоті) посідає 22 МІСЦЕ.

Загалом виступ нашої Олімпійської команди, враховуючи воєнний стан в країні, можна вважати УСПІШНИМ і ГІДНИМ.

Нинішній результат за кількістю золотих медалей і місцем у загальному медальному заліку є НАЙКРАЩИМ за період після Олімпіади-2012 в Лондоні.

Нагадаю також, що Україна брала участь, як Незалежна Держава, у 8 літніх Олімпійських іграх з 1996 року.

Водночас, за кількістю медалей нинішній результат - ДРУГИЙ НАЙГІРШИЙ після Олімпіади-2016 в Ріо-де-Женейро, де Україна завоювала 11 медалей.

За кількістю золотих медалей - 5 результат із 8 Олімпіад (найкращий був у Атланті-1996 - 9 золотих, а найгірший на Олімпіаді-2020 - лише 1 золото).

За підсумковим місцем - 6 результат із 8 Олімпіад.

Варто також зауважити про недопрацювання футбольних функціонерів та ігнорування власниками клубів потреб олімпійської збірної з футболу, яка за умов формування основного складу команди цілком могла претендувати на медалі. Згадаємо, що навіть при фактично дублюючому складі, наші футболісти обіграли команду Марокко, яка згодом впевнено здобула бронзові нагороди Олімпіади.

В той же час, так звані "нейтральні спортсмени" від путінської Росії здобули аж 1 медаль - срібло в жіночому тенісному парному розряді.

Найбільші друзі-союзники Путіна продемонстрували такі результати:

Іран - 21 місце;

Куба - 32;

КНДР - 88 місце.

Венесуела, Нікарагуа, Гондурас …не здобули ЖОДНОЇ медалі.

І найважливіший ГЕОПОЛІТИЧНИЙ висновок:

Олімпіада в Парижі стала найбільш ПОПУЛЯРНОЮ за кількістю проданих квитків та однією із НАЙРЕЙТИНГОВІШИХ за переглядами і водночас

олімпійський світ НЕ ПОМІТИВ відсутності офіційних команд з росії та білорусі.

Тож працюємо далі, щоб очистити ОЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ від російської орди вбивць, варварів і мародерів та їхніх слуг у світі.

І не забуваємо, що СПОРТ був і залишається важливим чинником формування іміджу УКРАЇНИ у світі - як держави СИЛЬНИХ, МУЖНІХ і НЕЗЛАМНИХ ЛЮДЕЙ.