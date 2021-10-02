"Шумахер здесь": сын основателя Ferrari сказал, что сейчас происходит с Михаэлем

Пьеро Феррари отказался соглашаться с теми, кто называет немецкого пилота Михаэля Шумахера мертвым. По мнению сына основателя компании Ferrari и одноименной команды Формулы- семикратный чемпион по-прежнему с нами.

В своем интервью La Gazzetta Dello Sport Пьеро рассказал, как встречался с легендарным немцем во время его выступлений за итальянскую "конюшню".

"Я с большим удовольствием встречался с Михаэлем, когда тот приезжал ко мне в гости. Мы могли вместе выпить бутылку красного вина: ему нравились эти моменты спокойствия. Он был простым, ясным, точным человеком, очень прямолинейной личностью. Мне очень жаль, что мы говорим о нем сегодня, как будто он мертв: он не мертв, он здесь, но не может общаться", – признался знаменитый итальянец.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах получил серьезные черепно-мозговые травмы. В течении двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода.

В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы и перевезли в его дом в Швейцарии, где он находился под наблюдением специалистов.

Жена автогонщика Коринна Шумахер купила поместье у Переса еще в 2018 году, но лишь изредка проводила там выходные с детьми и друзьями.

Недавно стало известно, как Михаэль общается с внешним миром.

Во время премьеры фильма "Шумахер" от Netfix Коринна призналась, что она дети, семья, его отец, все вокруг скучают по тому Михаэлю, который был до травмы.