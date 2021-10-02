"Шумахер здесь": сын основателя Ferrari сказал, что сейчас происходит с Михаэлем

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Формула-1
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Пьеро Феррари и Михаэль Шумахер

Пьеро Феррари отказался соглашаться с теми, кто называет немецкого пилота Михаэля Шумахера мертвым. По мнению сына основателя компании Ferrari и одноименной команды Формулы- семикратный чемпион по-прежнему с нами.

В своем интервью La Gazzetta Dello Sport Пьеро рассказал, как встречался с легендарным немцем во время его выступлений за итальянскую "конюшню".

Пьеро Феррари (слева) и Михаэль Шумахер (2006 год)

"Я с большим удовольствием встречался с Михаэлем, когда тот приезжал ко мне в гости. Мы могли вместе выпить бутылку красного вина: ему нравились эти моменты спокойствия. Он был простым, ясным, точным человеком, очень прямолинейной личностью. Мне очень жаль, что мы говорим о нем сегодня, как будто он мертв: он не мертв, он здесь, но не может общаться", – признался знаменитый итальянец.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах получил серьезные черепно-мозговые травмы. В течении двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода.

Михаэль Шумахер

В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы и перевезли в его дом в Швейцарии, где он находился под наблюдением специалистов.

Коринна Шумахер

Жена автогонщика Коринна Шумахер купила поместье у Переса еще в 2018 году, но лишь изредка проводила там выходные с детьми и друзьями.

Недавно стало известно, как Михаэль общается с внешним миром.

Михаэль и Коринна Шумахер (2004 год)

Во время премьеры фильма "Шумахер" от Netfix Коринна призналась, что она дети, семья, его отец, все вокруг скучают по тому Михаэлю, который был до травмы.

Михаэль Шумахер