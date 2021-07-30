Где смотреть Гран-при Венгрии: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 31 июля-1 августа состоится Гран-при Венгрии. 11-й этап сезона примет автодром "Хунгароринг" недалеко от столицы страны Будапешта.

Гонщикам предстоит преодолеть 70 кругов, каждый из которых протяженностью 4381 метр. Всего пилоты за время гонки проедут чуть более 306 километров.

Традиционно после свободных заездов в субботу участники разыграют в квалификации места на стартовой решетке. А уже на следующий день гонщики поборются места на подиуме и призовые очки.

Видео дня

Украинские фанаты Формулы-1 смогут увидеть прямую трансляцию из Венгрии на канале Setanta Sports. Кроме того, эфир будет доступен на российских "Матч ТВ" и "Матч! Арена". Вашему вниманию расписание заездов.

Формула-1. Гран-при Венгрии

31 июля (суббота)

15:55. Квалификация

1 августа (воскресенье)

15:55. Гонка

Напомним, что в общем зачете пилотов лидирует Макс Ферстаппен из команды Red Bull, который лишь на семь очков опережает действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона из Mercedes.

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