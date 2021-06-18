Где смотреть Гран-при Франции: расписание трансляций Формулы-1

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Формула-1
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Где смотреть Гран-при Франции: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 19-20 июня состоится Гран-при Франции. Эта гонка станет седьмой в сезоне-2021.

Заезды примет автодром "Поль-Рикар" в Ле-Кастелле. Пилотам необходимо будет преодолеть 53 круга по 5842 метра каждый.

Франция принимает седьмой Гран-при сезона.

Традиционно после свободных заездов в субботу гонщики поспорят в квалификации за места на стартовой решетке, а уже на следующий день разыграют призовые места и зачетные очки. В Украине увидеть очередной этап Формулы-1 можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports. Также заезды покажут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Видео дня
Свободный заезд Red Bull.

Вашему вниманию полное расписание Гран-при Франции:

19 июня (суббота)

15:55. Квалификация

20 июня (воскресенье)

15:55. Гонка

Болид Honda.

Отметим, что лидерство в общем зачете пилотов нынешнего сезона удерживает Макс Ферстапен из команды Red Bull, которые опережает действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона из Mercedes на четыре очка.

Макс Ферстапен.
Зачет пилотов.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувший этап Формулы-1 Гран-при Азербайджана завершился драматической развязкой на финише.

Формула-1