Где смотреть Гран-при Франции: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 19-20 июня состоится Гран-при Франции. Эта гонка станет седьмой в сезоне-2021.

Заезды примет автодром "Поль-Рикар" в Ле-Кастелле. Пилотам необходимо будет преодолеть 53 круга по 5842 метра каждый.

Традиционно после свободных заездов в субботу гонщики поспорят в квалификации за места на стартовой решетке, а уже на следующий день разыграют призовые места и зачетные очки. В Украине увидеть очередной этап Формулы-1 можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports. Также заезды покажут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Видео дня

Вашему вниманию полное расписание Гран-при Франции:

19 июня (суббота)

15:55. Квалификация

20 июня (воскресенье)

15:55. Гонка

Отметим, что лидерство в общем зачете пилотов нынешнего сезона удерживает Макс Ферстапен из команды Red Bull, которые опережает действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона из Mercedes на четыре очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувший этап Формулы-1 Гран-при Азербайджана завершился драматической развязкой на финише.