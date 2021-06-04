Где смотреть Гран-при Азербайджана: расписание трансляций Формулы-1

5-6 июня чемпионат мира по автогонкам в классе Формулы-1 продолжится этапом в Баку. Гран-при Азербайджана станет шестым по счету событием сезона-2021.

В ходе заезда пилотам необходимо будет преодолеть 51 круг, длина каждого из которых составляет 6003 метра.

Уже традиционно в субботу, 5 июня, состоится квалификация, в которой гонщики будут вести борьбу за места на стартовой решетке. А на следующий день они проведут полноценный заезд и поспорят за подиум и зачетные баллы.

Видео дня

Украинские фанаты Формулы-1 смогут следить за событиями Гран-при Азербайджана на телеканале Setanta Sports. В России шестой этап нынешнего сезона можно будет увидеть на канале "Матч! Арена". Полностью расписание заездов выглядит следующим образом:

Формула-1. Гран-при Азербайджана

5 июня (суббота)

15:00. Квалификация

6 июня (воскресенье)

15:00 Гонка

Напомним, что лидером общего зачета является Макс Ферстаппен из команды Red Bull, который всего на четыре очка опережает действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона из Mercedes. В их активе 105 и 101 балл, соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, единственного представителя России в Формуле-1 Никиту Мазепина могут забрать в армию.