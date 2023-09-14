'Это ужасная мысль'. Друг Шумахера озвучил свежие новости про Михаэля

Бывший партнер Михаэля Шумахера по команде Benetton Джонни Херберт признался, что сейчас семикратный чемпион мира Формулы-1 "далеко" не тот человек, которого все помнят. Шумахер в декабре 2013 года получил серьезные травмы после того, как упал и ударился головой о камень во время катания на лыжах во французских Альпах.

В течении двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода.В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы и перевезли в его дом в Швейцарии, где он находился под наблюдением специалистов.

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Бывший журналист Формулы-1 и друг Шумахера Роджер Бенуа недавно заявил, что его состояние - это "случай без надежды", когда его спросили, знает ли он что-нибудь о текущем состоянии легенды автоспорта.

"Что мы точно знаем, так это то, что никогда не услышим никакой позитивной информации. Это ужасная мысль, что он до сих пор не может быть рядом с нами тем Михаэлем, которого мы все помним. И это очень печально", - заявил Херберта dailystar.co.uk, комментируя слова Бенуа.

59-летний Херберт, который более десяти лет работал над освещением Формулы-1 на канале Sky Sports, прежде чем его уволили в начале сезона 2023 года, утверждает, что этому виду спорта не хватает великого эксперта в лице Шумахера.

"Я думаю, из Шумахера получился бы хороший эксперт. Он был бы откровенен. Он всегда прекрасно понимал, что можно, а что нельзя. Его персонаж всегда был перед вашим лицом и прямо говорил вам, сделали ли вы что-то с ним на трассе. Вспомните Спа с Дэвидом Култхардом. Он был бы очень хорош", – сказал британец.

Напомним, что ранее стало известно, как Михаэль общается с внешним миром.

Во время премьеры фильма "Шумахер" от Netfix жена пилота Коринна призналась, что она дети, семья, его отец, все вокруг скучают по тому Михаэлю, который был до травмы.

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