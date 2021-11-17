Звездный футболист 'Интера' вырубил соперника ударом ноги в голову. Видео

Неприятный эпизод случился в начале отборочного поединка чемпионата мира по футболу между сборными Чили и Эквадора. Знаменитый полузащитник Артуро Видаль, который сейчас выступает за итальянский "Интер", в прыжке прямой ногой ударил полузащитника гостей Феликса Торреса по голове.

Аргентинский рефери сразу же показал 34-летней звезде красную карточку. Правда, удар получился скользящим и Видаль больше задел соперника шипами на бутсах, чем потряс его. Однако судья не изменил своего решения и на 14-минуте удалил Артуро.

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А встреча завершилась несколько неожиданной победой сборной Эквадора. Гости открыли счет на 9-й минуте после удара защитника "Вильярреала" Первиса Эступинана, а точку в игре уже в добавленное время поставил 20-летний Мойзес Кайседо – 0:2. Смотрите видеообзор матча.

Эквадор уверенно идет третьим в отборе, а команда Чили осталась на шестой позиции. От Южной Америки на ЧМ напрямую попадают четыре сборные, а еще одна сразится в плей-офф.

Напомним, Артуро Видаль ранее выступал в Европе за "Байер" и "Баварию", "Ювентус" и "Барселону". С 2020 года – в "Интере".

Как сообщал OBOZREVATEL, Аргентина вышла на чемпионат мира после матча с Бразилией.

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