Золотой мяч-2024: как определяют победителя, попадет ли Довбик в первую 10-ку и при чем там Лунин

Сегодня вечером, 28 октября, мы узнаем имя нового обладателя Золотого мяча. Впервые это будет не Месси и не Роналду, поэтому к награде приковано особое внимание. Для Украины этот вечер особенный тем, что на ЗМ претендует наш Довбик. Свою награду может получить и вратарь Лунин, спасший "Реал" в нескольких турнирах после травмы Куртуа. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать о нынешней церемонии главной индивидуальной награды.

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Как голосуют за Золотой мяч?

ЗМ присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления и решающий характер, командные достижения, а еще – класс и честная игра. Решать победивших будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

Каждый член жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между собственной десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно кто наберет больше очков, тот и забирает награду. В случае равенства по баллам игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, то жюри сравнивают выданное игрокам количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.

Как в шорт-лист попал Довбик?

Довбик – единственный украинец в претендентах на ЗМ. Форвард стал настоящей звездой Испании, сразу выиграв премию Пичичи. У Артема вышли два совершенно разных этапа карьеры в этом году: фантастический в клубном футболе и абсолютно провальный за сборную. В первом же матче за "Жирону" он дебютным голом спас ничью против "Сосьедад", а затем настрелял 24 гола. Его весомый вклад – еще и 8 ассистов. Всё это позволило испанской команде впервые в истории стать участниками Лиги чемпионов. И, конечно, в лучших традициях европейского футбола, лидера каталонцев похитили. Его новым клубом стала "Рома".

В сборной не все так хорошо: за год "легионерства" Довбик не пропустил ни одного матча в составе Украины, впрочем, так и не смог стать действительно важным игроком для желто-синих. Нападающий отличился трижды – в ворота Чехии, Мальты и Боснии и Герцеговины, но на этом все. Для футболиста, с первой попытки разорвавшего Ла Лигу, это позорный результат. Объяснение есть: на Артема многое смотрят в топовых чемпионатах на международной арене, поэтому знают, как против него играть. Такой опыт помог совершенно разным соперникам сдержать потенциал нападающего и на Евро, и в Лиге наций.

Однако клубные достижения и в Испании, и в Италии доказали – попадание украинца в список на Золотой мяч не случайно. Жюри будут смотреть и на решающий характер, этот параметр может помочь Довбику попасть во вторую десятку. Также номинирован еще один украинец - Лунин, о его награде немного дальше. Вместе с Довбиком, в финальный список претендентов на ЗМ попали 30 игроков:

Винисиус уже выиграл Золотой мяч. Или еще нет?

В этом году церемония непривычна для фанатов: впервые в списке нет Месси и Роналду. Определить даже претендента было очень сложно для формирования шорт-списка. Но когда его обнародовали, почти вся Европа единогласно сказала: победит Винисиус Жуниор.

Заслужено ли это? Вероятно, что да. Гибкость на поле, качественный дриблинг, скорость на фланге – характерное описание вингера. Добавляют баллов в его пользу умением совершить ключевой пас, проходы с мячом в центр и угрожающие удары с голами. Даже в новом "Реале", где значительная конкуренция за позицию налево, футболисту удается оставаться влиятельной звездой. Если все пойдет именно по этому сценарию, Винисиус станет девятым игроком сливочных с лучшей индивидуальной наградой.

Многие звездные представители футбольного мира высказались в пользу нападающего. Например, защитник "Барселоны" Мартинес отметил качество Винисиуса в Лиге чемпионов (хет-трик "Боруссии"), Ривалдо намекнул на его влиятельный успех в Ла Лиге, а одноклубник бразильца Васкес напрямую заявил вингеру о предстоящей победе. Но наибольшую поддержку бразильцу высказал тренер Анчелотти:

"Можно сказать, что Винни станет следующим обладателем Золотого мяча, несомненно. Винисиус получит эту награду, для меня это понятно, и не может быть, чтобы кто-то другой его получил". - Карло Анчелотти, главный тренер "Реала"

Хотя далеко не все ставят на первое место представителя "Реала". Претендентом на ЗМ называют и Родри – он фаворит Анри и издание Goal. А вот аргентинец Агуэро назвал Ямаля лучше игрока мадридцев. Остальные футболисты изредка всплывают в обсуждениях перед церемонией. Те же Холланд, Мбаппе, Палмер или Кейн станут просто дополнением финальной десятки. Главная борьба будет именно между Винисиусом и Родри.

Какие еще награды будут выдавать?

Сегодня вечером главной награде будут предшествовать еще 7. Характеристики для определения победителей схожи для мужского ОМ. Кратко рассказываем о каждом и главных претендентах на победу.

"Женский ЗМ": лучшую футболистку года определяет отдельная группа жюри из 50 стран.

Претенденты: 30 футболисток (в том числе Патрисия Гихарро, Тринити Родман, София Смит, Тарсиане, Лорен Джеймс).

"Трофей Копа": награда лучшему игроку в возрасте до 21 года. В жюри исключительно бывшие обладатели ЗМ.

Претенденты: 10 футболистов (в том числе Ламин Ямаль, Уоррен Заир-Эмери, Савиньо, Карим Конате).

"Трофей Яшина": награда лучшему голкиперу.

Претенденты: 10 голкиперов (в том числе Андрей Лунин, Георгий Мамардашвили, Ян Зоммер, Унай Симон).

"Награда лучшему тренеру": новая номинация, будет вручаться впервые.

Претенденты: 6 коучей (в том числе Хаби Алонсо, Пеп Гвардиола, Луис де ла Фуэнте).

"Награда лучшему тренеру в женском футболе": еще одна новая номинация, будет вручаться впервые.

Претенденты: 6 коучей (в том числе Соня Бомпастор, Эмма Хейс, Артур Элиас).

Еще две награды – для лучшего клуба. Отличаются мужской и женской категориями. Определили по 5 коллективов: "Манчестер Сити", "Боруссия" Д, "Жирона", "Байер" и "Реал" Мадрид по мужскому футболу и "Барселона", "Нью-Джерси", "Челси", "Лион" и " "ПСЖ" из женского. Журналисты будут оценивать качество пройденного командами года: стиль и влияние игры на результат, титулы, памятные победы, чрезвычайные результаты и соблюдение принципов честной игры.

Церемония вручения Золотого мяча-2024 состоится в Париже. С победителем все, возможно, понятно. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, как высоко оценят силу и характер украинского футболиста. Наш прогноз для Довбика – топ-15. По Лунину кажется, что без участия в финале ЛЧ и плохим опытом на Евро он не сможет претендовать на победу, хотя шанс на топ-3 сохраняется.