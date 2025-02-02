Знаменитый украинский футболист-мем попался в машине с наркотиками – СМИ

В Ужгороде во время задержания львовского наркоторговца Олега Вагнера в автомобиле находился бывший футболист "Карпат" Михаил Кополовец. Несколько источников подтвердили его присутствие в момент задержания, утверждает Lviv Media.

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Спецназовцы остановили белый BMW X6 с львовскими номерами ВС 1111 КО 1 февраля. По данным СМИ, машина принадлежит доценту ЛНУ Ирине Вагнер, а за рулем был ее родственник Олег Вагнер, которого подозревают в торговле наркотиками. В салоне обнаружили расфасованные пакетики с предположительно кокаином.

В момент задержания в автомобиле находились трое мужчин. Водителем был 39-летний Вагнер, а одним из пассажиров – 41-летний Кополовец, известный по выступлениям за "Карпаты". Он сыграл за команду 140 матчей и забил 6 голов, завершив профессиональную карьеру в 2021 году в составе закарпатского "Миная".

Помимо футбола, Кополовец является помощником депутата Закарпатского облсовета Андрея Шекеты и консультирует его по спортивным вопросам. На связь с журналистами бывший футболист не выходит.

Олег Вагнер также имел отношение к спорту – он играл в Асоциации футзала Львова и участвовал в турнире ELITE Business League. Сейчас правоохранители продолжают расследование.

Позже Кополовец записал небольшое видео, где признался, что с ним все хорошо.

Наибольшую известность футболист получил в 2012 году, когда дал интервью после проигранного полуфинала Кубка Украины с "Металлургом". Михаил эмоционально заявил, что перед каждой игрой его команда ходит в церковь.

То, с какой интонацией это сказал футболист, и как это было им подано, стало настоящим мемом и разошлось по интернету.

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