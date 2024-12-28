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Знаменитого российского футболиста жена сделала бомжем, отсудив все имущество, нажитое за 27 лет

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
3,7 т.
Знаменитого российского футболиста жена сделала бомжем, отсудив все имущество, нажитое за 27 лет

50-летний чемпион России по футболу Руслан Нигматуллин остался без жилья и денег после развода с женой. По информации росСМИ, бывший голкипер сборной РФ вынужден арендовать квартиру в Москве, так как экс-супруга получила практически все совместное имущество за 27 лет брака и уехала за границу.

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Нигматуллин предлагал разделить активы, оставив себе лишь 30%, но Елена отказалась. Сейчас через суд решаются вопросы о двух квартирах в Москве и Майами, а также парковочных местах.

Знаменитого российского футболиста жена сделала бомжем, отсудив все имущество, нажитое за 27 лет

Московская недвижимость была продана за 123 миллиона рублей (~$1.17 млн), но, по словам Нигматуллина, он не получил денег – жена перевела 96 миллионов (~$910 тыс.)  на счет своего отца, а остальное оставила себе. Он назвал эти действия мошенничеством.

Знаменитого российского футболиста жена сделала бомжем, отсудив все имущество, нажитое за 27 лет

Экс-футболист отметил, что все деньги в семье зарабатывал он. Общая стоимость спорного имущества оценивается в 200 миллионов рублей (~1.89 млн долларов США).

В 2023 году Руслан Нигматуллин официально развелся с женой. Вместе они были около 30 лет и стали родителями двух сыновей (Руслан и Марсель).

Знаменитого российского футболиста жена сделала бомжем, отсудив все имущество, нажитое за 27 лет

В августе стало известно, что знаменитый спортсмен встречается с некой 22-летней Эвелиной Сынчей.

Знаменитого российского футболиста жена сделала бомжем, отсудив все имущество, нажитое за 27 лет
Знаменитого российского футболиста жена сделала бомжем, отсудив все имущество, нажитое за 27 лет

Девушка является студенткой Московского института телевидения и радиовещания "Останкино". Там она учится на телеведущую и актрису театра и кино.

Знаменитого российского футболиста жена сделала бомжем, отсудив все имущество, нажитое за 27 лет
Знаменитого российского футболиста жена сделала бомжем, отсудив все имущество, нажитое за 27 лет

В августе прошлого года Нигматуллин, проживавший в США, заявлял, что не планирует возвращаться на родину. По словам РУслана, он с удовольствием живет там, где находятся его дети.

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