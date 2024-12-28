Знаменитого российского футболиста жена сделала бомжем, отсудив все имущество, нажитое за 27 лет

50-летний чемпион России по футболу Руслан Нигматуллин остался без жилья и денег после развода с женой. По информации росСМИ, бывший голкипер сборной РФ вынужден арендовать квартиру в Москве, так как экс-супруга получила практически все совместное имущество за 27 лет брака и уехала за границу.

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Нигматуллин предлагал разделить активы, оставив себе лишь 30%, но Елена отказалась. Сейчас через суд решаются вопросы о двух квартирах в Москве и Майами, а также парковочных местах.

Московская недвижимость была продана за 123 миллиона рублей (~$1.17 млн), но, по словам Нигматуллина, он не получил денег – жена перевела 96 миллионов (~$910 тыс.) на счет своего отца, а остальное оставила себе. Он назвал эти действия мошенничеством.

Экс-футболист отметил, что все деньги в семье зарабатывал он. Общая стоимость спорного имущества оценивается в 200 миллионов рублей (~1.89 млн долларов США).

В 2023 году Руслан Нигматуллин официально развелся с женой. Вместе они были около 30 лет и стали родителями двух сыновей (Руслан и Марсель).

В августе стало известно, что знаменитый спортсмен встречается с некой 22-летней Эвелиной Сынчей.

Девушка является студенткой Московского института телевидения и радиовещания "Останкино". Там она учится на телеведущую и актрису театра и кино.

В августе прошлого года Нигматуллин, проживавший в США, заявлял, что не планирует возвращаться на родину. По словам РУслана, он с удовольствием живет там, где находятся его дети.

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